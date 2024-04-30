Основной хавбек Карпат вернулся в общую группу команды

Один из ведущих игроков " Карпат " Владислав Клименко, который из-за повреждения пропускал календарный поединок с "Полтавой", вернулся в общую группу команды.

Поскольку лазарет "Карпат" опустел, нет и дисквалифицированных, то у главного тренера Мирона Маркевича полная обойма для выбора стартового состава на очередной поединок – с "Викторией", который состоится 3 мая.

"Карпаты" настроены только на победу, потому что после досрочного завоевания путевки в УПЛ они еще собираются стать сильнейшей командой Первой лиги.

Сейчас у львовян 60 очков и первая строчка в турнирной таблице Первой лиги. Вторым идет "Ингулец", который имеет 55 очков в своем активе.