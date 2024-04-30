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Голкипер Карпат: Приятно, что приглашали играть за сборную Молдовы
Андрей Кожухарь рассказал об интересе сборной Молдовы и Шерифа
fckarpaty.org.ua
Голкипер "Карпат" Андрей Кожухарь прокомментировал информацию СМИ, что его хотели видеть в сборной Молдове.
– Наверное, вам было приятно, что на вас обратили внимание в сборной Молдовы. В стране, где вы родились…
– Это значит, что моя карьера двигается в правильном направлении. Такое внимание мотивировало меня еще больше работать. Приятно, что приглашали играть за страну, где родился.
– Интерес со стороны "Шерифа" – это слухи в СМИ были ли такие разговоры? Может, к вам обращались из этого клуба?
– Никаких разговоров со мной не было. Сейчас мои мысли сосредоточены только на игре за Карпаты. Сделаю все, чтобы помочь команде добиться желаемого результата.
– Вы играли за юношеские и молодежные сборные Украины. Наверное, теперь главная цель – это вызов национальной сборной?
– Считаю, что играть за национальную сборную – это мечта любого футболиста. Я много работаю над собой, прогрессирую, но решение принимает тренерский штаб главной команды страны. Мечты сбываются, поэтому надо работать, работать и еще раз работать.
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