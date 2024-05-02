Карпаты в Сумах. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра сыграют четыре матча седьмого тура весенней части сезона в Первой лиге. Запорожский "Металлург" после пропуска прошлого тура возвращается к соревнованиям.

Группа "Чемпионская"

"Виктория" - "Карпаты"

03.05.2024. 12:30. "Юбилейный". Сумы

Львовские "Карпаты" подходят к этому матчу в статусе команды, которая уже забронировала участие в УПЛ. Львовяне в прошлом туре на выезде минимально обыграли "Полтаву". Однако подопечные Маркевича снова не смогли сыграть стабильно в течение всего матча. В первом тайме доминировали, а после перерыва отдали инициативу и имели все шансы пропустить. С наилучшей стороны проявил себя голкипер Андрей Кожухарь. Таким образом, голевая гостевая клубная рекордная серия "Карпат" в Первой лиге длится 16 игр – 23 гола. Турнирная мотивация у львовян остается, ведь они стремятся выиграть Первую лигу. "Виктория" наконец-то прервала свою безголевую серию (320 минут) и впервые в 2024 году выиграла. Три очка в противостоянии с "Агробизнесом" позволили сумчанам подняться с последнего места на седьмое. Своим дебютным голом за новую команду отличился Назарий Ныч. Смогут ли хозяева навязать борьбу лидеру?

"Агробизнес" - "Левый берег"

03.05.2024. 13:00. "Юность". Волочиск

Обе команды в прошлом туре проиграли и усложнили себе жизнь. Коллектив из Волочиска на выезде минимально уступил "Виктории" и опустился на предпоследнее место. Не смогли проявить свои лучшие качества подопечные Чижевского. "Левый берег" неожиданно проиграл "Кудровке-Ниве" и остался без шансов на второе место. Отыграть девять очков отставания от "Ингульца" невозможно, поэтому напрямую выйти в УПЛ у подопечных Первака не получится. Слишком пассивно играли киевляне в атаке, особенно это касается второй половины встречи. Может, на такие результаты влияет отсутствие Якымива и Войцеховского? Однако, если команда стремится играть в УПЛ, то ротация в составе должна происходить более качественно. Смогут ли гости впервые за четыре тура выиграть? Из-за дисквалификации хозяевам не поможет Лень, а киевлянам – Соколов.

Группа "Выбывание"

"Металлург" - "Металлист"

03.05.2024. 12:00. "Центральный". Умань

Без слез сложно смотреть на происходящее с запорожским "Металлургом". Похоже, что клуб доживает свои последние месяцы. Прошлый тур запорожцы пропустили из-за того, что не было достаточного количества игроков, необходимых для проведения матча. В тренерского штаба было всего восемь здоровых футболистов. С такими кадровыми проблемами рассчитывать на то, что "Металлург" прервет свою проигрышную серию очень сложно. Сейчас, прежде всего, важно, чтобы запорожцы хотя бы доиграли сезон. "Металлист" неделю назад в волевом стиле все же дожал "Кремень" и поднялся сразу на четвертое место. С наилучшей стороны снова проявил себя Рязанцев, забивший свой девятый гол в сезоне. Должно произойти чудо, чтобы харьковчане не победили разобранного и обескровленного соперника.

"Кремень" - "Подолье"

03.05.2024. 13:30. "Кремень-Арена им. А. Бабаева". Кременчуг

В прошлом туре прервалась безголевая серия "Кремня", которая до этого длилась 370 минут. Однако гол Куця не помог коллективу из Кременчуга хотя бы одно очко набрать. Игра против "Металлиста" завершилась скандалом. Глава комитета по этике и честной игре Андрей Давыденко начал проверку по факту возможного манипулирования результатом матча. У клуба много вопросов к Арсению Коркодиму, который очень грубо ошибся в моментах с пропущенными голами. Безусловно, такой скандал не может не отразиться на микроклимате внутри коллектива. Похоже, что шансов остаться в Первой лиге у "Кремня" уже почти нет.

"Подолье" в непростом противостоянии дожало "Чернигов" и теперь всего на одно очко отстает от лидера группы. Подопечные Костышина в 2024 году еще не проигрывали. Весьма мощно играет хмельницкий коллектив, но проблемы с реализацией все же присутствуют. Ожидаем, что гости смогут набрать три очка против главного аутсайдера.