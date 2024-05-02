Талант Металлиста отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед

16-летний защитник "Металлиста" Кирилл Дегтярь прокомментировал слухи о заинтересованности в его услугах со стороны "Манчестер Юнайтед".

- Шумиха вокруг того, что тобой интересуются топовые клубы, в частности "Манчестер Юнайтед", не давит? Обращаешь на это внимание?

- Читал эти новости, мне друзья и знакомые постоянно присылают. Но на самом деле я ничего не знаю по поводу этого, мне ничего не говорят. Не обращаю на это внимание, продолжаю работать и играть. А там пусть пишут. Пока это все только слухи.

- А кто твой агент? Вообще за все время была конкретика от других клубов?

- Моими делами занимается агент Алексей Алехин. По конкретике ... Мне пока ничего не говорят, я знаю столько же, сколько и вы.

- Решение о своем будущем будешь принимать после завершения сезона?

- Думаю, что да. Я же не знаю, что будет завтра. Если поступят конкретные предложения, то это нужно будет обсуждать с моим агентом и семьей. Уже если все меня будет устраивать, то будем принимать решение, - сказал Дегтярь.

В текущем сезоне он в 18 матчах отличился голом и 4 ассистами.