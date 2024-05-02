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Талант Металлиста отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед

Первая лига

Юный игрок старается не обращать внимание на сообщения СМИ

Талант Металлиста отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед

Фото: ФК Металіст

Новина українською

16-летний защитник "Металлиста" Кирилл Дегтярь прокомментировал слухи о заинтересованности в его услугах со стороны "Манчестер Юнайтед".

- Шумиха вокруг того, что тобой интересуются топовые клубы, в частности "Манчестер Юнайтед", не давит? Обращаешь на это внимание?

- Читал эти новости, мне друзья и знакомые постоянно присылают. Но на самом деле я ничего не знаю по поводу этого, мне ничего не говорят. Не обращаю на это внимание, продолжаю работать и играть. А там пусть пишут. Пока это все только слухи.

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- А кто твой агент? Вообще за все время была конкретика от других клубов?

- Моими делами занимается агент Алексей Алехин. По конкретике ... Мне пока ничего не говорят, я знаю столько же, сколько и вы.

- Решение о своем будущем будешь принимать после завершения сезона?

- Думаю, что да. Я же не знаю, что будет завтра. Если поступят конкретные предложения, то это нужно будет обсуждать с моим агентом и семьей. Уже если все меня будет устраивать, то будем принимать решение, - сказал Дегтярь.

В текущем сезоне он в 18 матчах отличился голом и 4 ассистами.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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