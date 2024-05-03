Агробизнес - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Предпоследняя команда чемпионской группы будет принимать третью. Киевляне три тура подряд выиграть не могут и остались без шансов на прямое повышение в классе. Подопечные Чижевского играют нестабильно, потому и опустились на девятое место. В первом круге "Левый берег" не оставил шансов сопернику, но ожидаем, что дома "Агробизнес" сможет навязать борьбу.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.