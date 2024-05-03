Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Левый берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий берег
Предпоследняя команда чемпионской группы будет принимать третью. Киевляне три тура подряд выиграть не могут и остались без шансов на прямое повышение в классе. Подопечные Чижевского играют нестабильно, потому и опустились на девятое место. В первом круге "Левый берег" не оставил шансов сопернику, но ожидаем, что дома "Агробизнес" сможет навязать борьбу.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Куртуа вытеснит Лунина, сенсация в Бирмингеме, Байер одолевает Рому, а Челси – Тоттенхэм. Главные новости за 2 мая
- Моуринью отклоняет предложения клубов о сотрудничестве. Он ждет приглашения только от одной команды
- Мудрик получил средние оценки в составе Челси за матч против Тоттенхэма
- Талант Металлиста: Динамо, Шахтер? Были звонки от других клубов но я никуда даже не ездил
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн