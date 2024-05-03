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Металлург - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлург - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлург - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Запорожцы из-за недостаточного количества игроков прошлый тур пропускали. Учитывая это, сложно оценить уровень готовности команды, которая все свои пять матчей проиграла. Кажется, если даже доиграет сезон "Металлург", то сохранить прописку в Первой лиге этот клуб не сможет. Ожидаем, что харьковчане во второй раз в весенней части сезона победят подопечных Гая.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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