Металлург - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Запорожцы из-за недостаточного количества игроков прошлый тур пропускали. Учитывая это, сложно оценить уровень готовности команды, которая все свои пять матчей проиграла. Кажется, если даже доиграет сезон "Металлург", то сохранить прописку в Первой лиге этот клуб не сможет. Ожидаем, что харьковчане во второй раз в весенней части сезона победят подопечных Гая.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.