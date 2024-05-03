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Кремень - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
"Подолье" воспользовалось поражением "Буковины" и даже вышло на первое место. У двух лидеров группы "Выбывание" сейчас одинаковое количество очков. "Кремень" весной еще не выигрывал и заслуженно занимает последнее место. Похоже, что подопечных Климовского сможет спасти только чудо. Игра первого круга завершилась победой хмельницкого коллектива.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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