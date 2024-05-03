Кремень - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Подолье" воспользовалось поражением "Буковины" и даже вышло на первое место. У двух лидеров группы "Выбывание" сейчас одинаковое количество очков. "Кремень" весной еще не выигрывал и заслуженно занимает последнее место. Похоже, что подопечных Климовского сможет спасти только чудо. Игра первого круга завершилась победой хмельницкого коллектива.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.