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Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
У руководства клуба были вопросы к вратарю
Фото: ФК Кремінь
Главный редактор "Профутбола" Владимир Зверов сообщил результаты проверки полиграфом представителей "Кремня" по факту возможного манипулирования на результат матча с "Металлистом" (1:2).
"Президент "Кремня" (Сергей Ковнир - прим.) сказал, что инициатором проверки голкипера был директор клуба Андрей Филь, а сам президент был инициатором проверки главного тренера Игоря Климовского и, собственно спортивного директора Филя.
Полиграф показал, что вратарь и все лица, которых проверяли, не являются виновными. Согласно результатам проверки они говорили правду.
Коркодим, чтобы не было никаких домыслов, выразил желание еще раз пройти детектор лжи еще и в УАФ. И уже, насколько я понимаю, он поговорил предварительно с УАФ", - заявил журналист в программе ПРОФУТБОЛ Digital.
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