  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Талант Металлиста: Динамо, Шахтер? Были звонки от других клубов но я никуда даже не ездил
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талант Металлиста: Динамо, Шахтер? Были звонки от других клубов но я никуда даже не ездил

Первая лига
Обновлено

Кирилл Дигтярь говорит, что он все доволен в Металлисте

Талант Металлиста: Динамо, Шахтер? Были звонки от других клубов но я никуда даже не ездил

фото из свободных источников

Новина українською

16-летний защитник харьковского "Металлиста" Кирилл Дигтярь ответил на вопросы к его персоне со стороны других украинских клубов.

- За все время в академии были варианты с переходом в другой клуб? "Динамо", "Шахтер", или другие команды не выходили на тебя?

- Были звонки, но я в "Металлисте" и никуда даже не ездил. Все эти вопросы решаются с моими представителями, агентом. Они занимаются этим.

- Ты с детства болел именно за "Металлист"?

- Только "Металлист". Я из Харькова, поэтому это моя любимая команда. Счастлив, что сейчас защищаю цвета этого клуба.

- Кто из игроков того славного периода тебе импонировал больше всего?

- Нравился Клейтон Шавьер - очень техничный исполнитель. Если брать из игроков возрожденного "Металлиста", то мне импонировала игра нападающего Матеуса Пейшоту - классный футболист, форвард с чувством гола. С ним я пересекался на довоенных сборах с первой командой. Где-то около месяца вместе провели.

По теме
yellow-arrow
Карпаты в Сумах. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
yellow-arrow
Талант Металлиста отреагировал на слухи об интересе со стороны Манчестер Юнайтед
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Кирилл Дигтярь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости