Талант Металлиста: Динамо, Шахтер? Были звонки от других клубов но я никуда даже не ездил

16-летний защитник харьковского " Металлиста " Кирилл Дигтярь ответил на вопросы к его персоне со стороны других украинских клубов.

- За все время в академии были варианты с переходом в другой клуб? "Динамо", "Шахтер", или другие команды не выходили на тебя?

- Были звонки, но я в "Металлисте" и никуда даже не ездил. Все эти вопросы решаются с моими представителями, агентом. Они занимаются этим.

- Ты с детства болел именно за "Металлист"?

- Только "Металлист". Я из Харькова, поэтому это моя любимая команда. Счастлив, что сейчас защищаю цвета этого клуба.

- Кто из игроков того славного периода тебе импонировал больше всего?

- Нравился Клейтон Шавьер - очень техничный исполнитель. Если брать из игроков возрожденного "Металлиста", то мне импонировала игра нападающего Матеуса Пейшоту - классный футболист, форвард с чувством гола. С ним я пересекался на довоенных сборах с первой командой. Где-то около месяца вместе провели.