Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талант Металлиста: Динамо, Шахтер? Были звонки от других клубов но я никуда даже не ездил
Кирилл Дигтярь говорит, что он все доволен в Металлисте
фото из свободных источников
16-летний защитник харьковского "
- За все время в академии были варианты с переходом в другой клуб? "Динамо", "Шахтер", или другие команды не выходили на тебя?
- Были звонки, но я в "Металлисте" и никуда даже не ездил. Все эти вопросы решаются с моими представителями, агентом. Они занимаются этим.
- Ты с детства болел именно за "Металлист"?
- Только "Металлист". Я из Харькова, поэтому это моя любимая команда. Счастлив, что сейчас защищаю цвета этого клуба.
- Кто из игроков того славного периода тебе импонировал больше всего?
- Нравился Клейтон Шавьер - очень техничный исполнитель. Если брать из игроков возрожденного "Металлиста", то мне импонировала игра нападающего Матеуса Пейшоту - классный футболист, форвард с чувством гола. С ним я пересекался на довоенных сборах с первой командой. Где-то около месяца вместе провели.
Популярное сейчас
- Максимов может покинуть Днепр-1 - Источник
- Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
- Ярмоленко объяснил, почему побежал праздновать гол к пресс-атташе Динамо
- В соревнованиях нового сезона под эгидой ПФЛ выступит 38 команд
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО