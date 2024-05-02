  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. КДК засчитал техпоражение Металлургу за неявку на матч с Хустом, - СМИ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КДК засчитал техпоражение Металлургу за неявку на матч с Хустом, - СМИ

Первая лига
Обновлено

Аргументы запорожцев не убедили КДК

КДК засчитал техпоражение Металлургу за неявку на матч с Хустом, - СМИ

Фото: mfcmetalurg.com

Новина українською

КДК УАФ засчитал техническое поражение запорожскому "Металлурга", который не явился на календарный поединок Первой лиги с "Хустом", сообщает Sport.ua.

Читайте такжеЗапорожский Металлург не поехал на выездной матч с Хустом

По информации источника, аргументов "Металлурга" (значительное количество травмированных игроков) оказалось недостаточно для переноса поединка. Вместо этого "Хусту" засчитана техническая победа.

Напомним, что команды должны были сыграть этот поединок 28 апреля на стадионе "Карпаты" в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за неявки "Металлурга", который аргументировал свой невыезд на игру большим количеством травм и заболевших игроков.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Талант Металлиста: Динамо, Шахтер? Были звонки от других клубов но я никуда даже не ездил
yellow-arrow
Карпаты в Сумах. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
Металлург (Запорожье) КДК УАФ ФК Хуст
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости