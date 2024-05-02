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КДК засчитал техпоражение Металлургу за неявку на матч с Хустом, - СМИ
Аргументы запорожцев не убедили КДК
Фото: mfcmetalurg.com
КДК УАФ засчитал техническое поражение запорожскому "Металлурга", который не явился на календарный поединок Первой лиги с "Хустом", сообщает Sport.ua.
По информации источника, аргументов "Металлурга" (значительное количество травмированных игроков) оказалось недостаточно для переноса поединка. Вместо этого "Хусту" засчитана техническая победа.
Напомним, что команды должны были сыграть этот поединок 28 апреля на стадионе "Карпаты" в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за неявки "Металлурга", который аргументировал свой невыезд на игру большим количеством травм и заболевших игроков.
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