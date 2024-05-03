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Виктория - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 03.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
Непростое испытание ожидает "Викторию", которая в прошлом туре впервые в 2024 году выиграла. В гости в Сумы приехал лидер чемпионата, который неделю назад обеспечил себе участие в УПЛ. "Карпаты" стремятся выиграть Первую лигу, поэтому мотивации на последние игры не лишены. Игра первого круга во Львове завершилась минимальной победой подопечных Маркевича.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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