Шанс на дебютную победу для Мариуполя. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют сразу шесть матчей седьмого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Ожидаем, что игры будут интересными, а результаты непредсказуемы.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр" - "Полтава"

04.05.2024. 13:00. Стадион "им. Г. Тонкочеева". Каменец-Подольский

Подопечные Нагорняка в воскресенье одержали победу над "Мариуполем", которая позволила им закрепиться на четвертом месте. "Эпицентр" имеет гандикап в четыре очка над "Кудровкой-Нивой". Однако, безусловно, им не стоит останавливаться на достигнутом, ведь впереди наиболее важные и ответственные игры. "Полтава" минимально уступила "Карпатам", но второй тайм подопечные Сысенко могут занести себе в актив. Тренерский штаб за счет замен смог освежить игру и полтавчане имели все шансы отыграться. Шансов на топ-4 почти не осталось у гостей, но подняться с восьмого места они могут. Игра первого круга завершилась без голов, но надеемся, что в этот раз команды порадуют нас.

"Кудровка-Нива" - "Ингулец"

04.05.2024. 15:00. "Юбилейный". Буча

Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении. "Кудровка-Нива" неожиданно обыграла "Левый берег" и поднялась на пятое место. Подопечные Локтионова проявили характер и одержали вторую победу подряд. Это уже не та команда, которая была в начале весенней части сезона, и в этом заслуга тренерского штаба. Однако после этого матча возникли серьезные кадровые проблемы у "Кудровки-Нивы". В субботу из-за дисвалификации не смогут сыграть Вечурко, Нехтий и Фальковский. Сможет ли Роман Локтионов найти выход из этой сложной ситуации?

"Ингулец" в первом тайме просто уничтожил "Прикарпатье" - четыре гола, снявших все вопросы о победителе. Петровцы уже на девять очков опережают "Левый берег" и почти на 99% обеспечили себе участие в УПЛ. Игра первого круга завершилась без голов. Однако, учитывая кадровые проблемы хозяев, у подопечных Лупашко хорошие шансы одержать четвертую победу подряд.

"Прикарпатье" - "Мариуполь"

04.05.2024. 14:30. "Рух". Ивано-Франковск

Подопечные Олега Рыпана провалили первый тайм против "Ингульца". Коллектив из Ивано-Франковска ужасно сыграл в защите и заслуженно проиграл. Таким образом, "Прикарпатье" снова опустилось на последнее место. Много вопросов есть к тренерскому штабу, ведь этот коллектив может и должен играть более качественно и стабильно. "Мариуполь" в весенней части сезона является одним из главных разочарований. Ни одной победы так и не одержали приазовцы и их шансы на топ-4 уже можно считать призрачными. В атаке у подопечных Красноперова существенные проблемы и решить их не удается. Если гости не выиграют, то об участии в плей-офф могут забыть. Игра первого круга завершилась вничью 1:1.

Группа "Выбывание"

"Чернигов" - "Буковина"

04.05.2024. 12:00. "Юность". Чернигов

Подопечные Чорного на выезде уступили "Подолью", но сыграли достойно и имели все шансы привезти ничью. Постепенно за игрой прогрессируют "северяне", но их турнирное положение остается очень сложным. "Чернигов" находится в зоне прямого вылета и с большой долей вероятности следующий сезон эта команда начнет во Второй лиге. "Буковина" в прошлом туре разочаровала своих болельщиков. Подопечные Мельничука дома проиграли "Диназу" и дали возможность конкурентам в таблице приблизиться на расстояние одного очка. Василий Палагнюк провел не самый лучший матч. В атаке у буковинцев почти ничего не получалось, поэтому результат закономерен. Игра первого круга завершилась разгромной победой "Буковины", но стоит учитывать, что с середины первого тайма "Чернигов" играл в меньшинстве. Победа нужна обеим командам, поэтому ожидаем интересный футбол.

"Диназ" - "Нива"

04.05.2024. 12:30. "Диназ". Демидов

Две победы позволили "Диназу" существенно улучшить турнирное положение. Подопечные Александра Головко поднялись на шестое место и пока избежали зоны прямого вылета во Вторую лигу. Тем не менее, вся борьба за сохранение прописки в Первой лиге еще впереди. В Черновцах коллектив из Вышгорода сыграл один из своих лучших матчей в этом сезоне. Футболисты "Диназа" нейтрализовали сильные стороны лидера группы и смогли забить победный мяч. "Нива" дома за счет качественного второго тайма обыграла "Горняк-Спорт". Тернопольский коллектив не пропускает голов в чемпионате на протяжении 360 минут. В этом велика заслуга Ильи Ольхового. "Нива" всего на два очка отстает от первого места и имеет неплохие турнирные перспективы. В первом круге "Диназ" в Тернополе разгромил своего соперника, поэтому подопечные Стахива будут стремиться реабилитироватся.

"Горняк-Спорт" - "Хуст"

04.05.2024. 13:30. "Юность". Горишние Плавни

Подопечные Куценко неделю назад провалили второй тайм в Тернополе и уступили "Ниве". Таким образом, коллектив из Горишних Плавней находится в зоне прямого вылета и ситуация критическая. Безвыигрышная серия "Горняка-Спорта" в чемпионате длится 9 игр: 4 ничьи и 5 поражений. Хозяева не имеют права торчать очки, если хотят остаться в Первой лиге. "Хуст" прошлый тур пропускал, ведь "Металлург" не смог собрать игроков на матч. Подопечные Цыткина сыграли спарринг с ужгородским "СХИ". Игра завершилась разгромной победой "Хуста" – 8:2. Коллектив из Хуста должен побеждать во избежание переходных матчей, поэтому с мотивацией у них проблем не будет.