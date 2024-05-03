Тренер Кремня прокомментировал проверку на детекторе лжи

Как известно, УАФ начала проверку на предмет возможного манипулирования результатом матча 6-го тура Первой лиги "Металлист" - "Кремень" (2:1).

Главный тренер команды из Кременчуга Игорь Климовский рассказал о ходе событий.

"В комментарии для Sport.ua несколько дней назад мне уже пришлось рассказывать, что об этом якобы "договорняке" я узнал через три часа после матча из Интернета, когда команда возвращалась на клубном автобусе домой. По игре у меня были претензии только к вратарю Арсению Коркодиму, который пропустил два легких гола.

Чтобы поставить в этой истории точки над "і" по инициативе директора ФК "Кремень" Андрея Филя я, Коркодим и непосредственно сам руководитель клуба прошли проверку на детекторе лжи. Мы с Филем это сделали в прошлый понедельник в Кременчуге, а Коркодима пригласили в Киев. В частности, мне пришлось больше получаса отвечать на различные вопросы.

Сегодня на сборах команды Филь сообщил, что к "Кремню" претензий нет. Это хорошо, но нашей команде до сих пор не понятно, что побудило представителей комитета этики и честной игры УАФ подозревать именно "Кремень"? Возможно, стремительный рост букмекерских ставок? Надеемся, что об этом мы узнаем по результатам проверки, которые обещают обнародовать 7 мая", - заявил Климовский.