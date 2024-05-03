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Первая лига. Металлург – Металлист 0:3. Гол 16-летнего нападающего прямым ударом с углового
Стартовая игра тура
Фото: ФК Металіст
Встречались команды с одинаковым количеством очков, которые делили четвертое и пятое места. Запорожцы прошлый тур пропускали из-за ряда травмированных игроков и получили за неприезд в Хуст техническое поражение. Проигрышная клубная антирекордная серия "Металлурга" в Первой лиге длится 6 игр. Подопечные Андрея Анищенко в волевом стиле переиграли "Кремень" и постепенно продолжают подниматься вверх в таблице.
Харьковчане прогнозированно с первых минут взяли мяч под свой контроль. Шикарную возможность открыть счет после розыгрыша углового потерял Багачанский, когда он с нескольких метров пробил в штангу. Запорожцы ответили своим моментом, но удар Васильченко из-за пределов штрафной парировал Рыбак. Постепенно удалось отвести игру от собственных ворот подопечным Гая. Было много борьбы в центре поля. В конце тайма гости открыли счет. Прямым ударом с углового отметился Дигтярь – 0:1. На повторе показалось, что Порох головой все же не коснулся к мячу и он залетел в дальний угол.
В начале второго тайма интрига в матче умерла. После ошибки Ивасюка в пустые ворота переправил мяч Рязанцев – 0:2. Для него это десятый гол в сезоне. Шикарную возможность забить в середине второго тайма упустил Васильченко, не реализовавший выход один на один. В компенсированное время в дальний угол из-за пределов штрафной пробил Луцив – 0:3.
Таким образом, запорожцы снова проигрывают, а харьковчане одерживают вторую победу подряд.
Группа "Выбывание". Седьмой тур
"Металлург" - "Металлист" 0:3
Голы: Дигтярь (38), Рязанцев (51) П. Луцив (90+2)
"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Куралех, Костюченко, Баранюк, Страдс, Крапивный, Васильченко, Близнюк, Гуменяк, Юдин, Ишимский
"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Дигтярь, Гомес, Порох, Абрамов, Пидручный, Тепляков, Багачанский, П. Луцив, Синчук, Рязанцев
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