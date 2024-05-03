Первая лига. Виктория – Карпаты 0:0. Лидер теряет важные очки

Матч седьмой команды и лидера группы. "Карпаты" после гостевой победы над "Полтавой" продолжают возглавлять турнирную таблицу группы, получив уже прямую путевку в УПЛ. "Виктория" в прошлом туре прервала проигрышную серию и одержала домашнюю победу над "Агробизнесом". Единственный гол забил Назарий Ныч.

Первую половину встречи подопечные Маркевича точно не могут занести в актив. Сумчане основной упор делали на игре в защите, но в большинстве эпизодах старались не прижиматься к собственным воротам. До игроков группы атаки "Виктории" мяч практически не доходил. На 42-й минуте Костенко пробил мимо Литвиненко в угол, но у игрока "Карпат" зафиксировали положение вне игры и гол отменили. Первый тайм завершился без голов. Ожидали большего от львовян.

Из-за воздушной тревоги второй тайм начался с задержкой. Не успели команды сыграть даже 15 минут и снова вынуждены были уйти в укрытие. Безусловно, такие паузы не могли не отразиться на качестве футбола. В позиционной игре было очень много проблем сегодня у лидера чемпионской группы. Следует также отдать должное подопечным Бессмертного, которые играли максимально внимательно в защите.

В итоге игра завершилась без голов. У "Ингульца" есть шанс приблизиться к лидеру, если завтра победят "Кудровку-Ниву".

Группа "Чемпионская". Седьмой тур

"Виктория" - "Карпаты" 0:0

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Ульянов, Сасовский, Кравчук, Корохов, Байдал, Долинский, Чеглов, Шарай, Ныч, Покотилюк

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк, Бабогло, Саков, Полегенько, Чех, Клименко, Костенко, Подлепенец, Чачуа, Невес