Первая лига. Агробизнес – Левый берег 0:1. Замены Первака сработали

Матч девятой и третьей команд группы. "Левый Берег" после домашнего поражения от "Кудровки-Нивы" продолжает занимать третье место в Чемпионской группе, однако отрыв от четвертого места уменшился с девяти до шести очков. Киевская команда забила больше всех участников чемпионата - 51 мяч. Однако подопечные Первака три тура подряд выиграть не могут. "Агробизнес" в прошлом туре тоже потерпел поражение, но в гостях от "Виктории" и опустился на предпоследнее место.

В первой половине встречи было много борьбы в центре поля. Киевлянам было непросто играть первым номером, ведь подопечные Чижевского грамотно защищались. Наиболее активным был Сухоручко, который дважды мог забивать. Сначала удар нападающего парировал голкипер, а еще в одном эпизоде нападающий "Левого берега" пробил мимо ближнего угла. У хозяев в атаке вообще ничего не получалось. На перерыв суперники ушли без голов. Киевляне были ближе к успеху, но забить не смогли.

После перерыва начали больше контролировать мяч хозяева, но вся основная борьба была в центре поля. Ошибок у футболистов обеих команд хватало. Во второй половине встречи в атаке мало что получалось у подопечных Первака. Это не тот "Левый берег", который был в начале весенней части сезона.

В конце встречи киевляне все же забили желаемый мяч. После прострела Синицы отличился Николай Когут. Таким образом, Николай забивает в ворота своей бывшей команды – 0:1. В компенсированное время Астахов заработал одиннадцатиметровый. Пенальти снова не смог реализовать Спиваков, но он первым оказался на добивании – 0:2.

В итоге, "Левый берег" впервые за четыре тура побеждает.

Группа "Чемпионская". Седьмой тур

"Агробизнес" - "Левый берег" 0:2

Голы: М. Когут (86), Спиваков (90+2)

Нереализованный пенальти: Спиваков (90+2)

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Заец, Белый, Мячин, Слива, Толочко, Теплый, Гаврушко, Галенков, Войтиховский, Кузьмин

"Левый берег" (стартовый состав): Механив - Дударенко, Слотюк, Самар, Астахов, Спиваков, Дедух, Мысык, И. Когут, Сухоручко, Синица