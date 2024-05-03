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Первая лига. Кремень – Подолье 1:1. Хозяева были ближе к победе
Подопечные Климовского дали бой лидеру
Фото: ФК Кремінь
"Кремень" в прошлом туре потерпел гостевое поражение от "Металлиста" и продолжает замыкать таблицу этой группы. Команда из Кременчуга остается наименее результативной в чемпионате – 16 голов. "Подолье" в прошлом туре на своем поле победило "Чернигов" и стало лидером группы. Команда Виталия Костышина весной еще не проигрывала.
Встреча началась довольно неожиданно. На четвертой минуте Галоян подал с фланга и после ошибки голкипера в ворота переправил мяч Куц – 1:0. Иван забивает во втором матче подряд. В конце первой половины встречи гости смогли отыграться. Снижко сбросил, а Федоров из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:1.
Хозяева активно начали вторую половину встречи, но реализовать свои моменты не смогли. На 58-й минуте Козорог должна была назначить пенальти в ворота гостей, ведь после прострела Галояна мяч попал в руку Пасичнику. Очень грубая ошибка... В середине второго тайма из-за воздушной тревоги игру остановили.
После возобновления игры шикарную возможность отличиться потерял Обамина, который из пределов штрафной пробил выше ворот. Интереснее сегодня играли хозяева поля. Однако вырвать дебютную в 2024 году победу они не смогли. Таким образом, впервые эти команды играют между собой вничью.
Группа "Выбывание". Седьмой тур
"Кремень" - "Подолье" 1:1
Голы: Куц (4) - Федоров (31)
"Кремень" (стартовый состав): Коркодим - Дудник, Аркуша, Азизов, Пестик, Панчишин, Савицкий, Обамина, Галоян, Куц, Глоба
"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Пасичник, Веремиенко, Корешков, Савчук, Прихна, Гемега, Снижко, Цыбульник, Кулиш, Федоров
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