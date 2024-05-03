Экс-тренер Металлиста возглавил Академию Левого берега

ФК "Левый берег" объявил о назначении 53-летнего Олега Ратия на должность руководителя Академии.

Опытный специалист будет делиться своим опытом и помогать в поиске и развитии молодых талантов.

На протяжении карьеры тренера работал в ряде профессиональных клубов: "Горняк-Спорт", "Оболонь", "Татран" (Словакия), "Металлург" Запорожье, "Буковина", "Металлист".

Работал помощником тренера в молодежной сборной U-21. Прошлым местом работы был "Металлист", где Олег Борисович работал исполняющим обязанности главного тренера и тренером академии.

Отметим, что до этого руководителем Академии "Левого берега" был Богдан Городнюк. Он также работал тренером-методистом команды "аистов" 2011 года рождения. Городнюк принял предложение от УАФ возглавить департамент по развитию детско-юношеского футбола Украины.