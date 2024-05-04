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Эпицентр - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Подопечные Нагорняка после победы в прошлом туре закрепились на четвертом месте, но расслабляться рано, ведь вся борьба еще впереди. Полтавчанам не хватает стабильности, но против этого соперника никому не бывает легко. Игра первого круга завершилась без голов, но надеемся, что в этот раз команды порадуют нас.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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