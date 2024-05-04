Эпицентр - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Нагорняка после победы в прошлом туре закрепились на четвертом месте, но расслабляться рано, ведь вся борьба еще впереди. Полтавчанам не хватает стабильности, но против этого соперника никому не бывает легко. Игра первого круга завершилась без голов, но надеемся, что в этот раз команды порадуют нас.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.