Горняк-Спорт - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Хуст" прошлый тур пропускал, но три очка за неприезд соперника подопечные Цыткина получат. Весной команда выступает мощно и имеет все шансы сохранить прописку в Первой лиге. "Горняк-Спорт" в 2024 году еще не выигрывал, но в большинстве играх подопечные Куценко играли довольно неплохо. Смогут ли хозяева наконец-то набрать три очка?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.