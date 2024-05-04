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Горняк-Спорт - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Горняк-Спорт - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Гірник-Спорт
"Хуст" прошлый тур пропускал, но три очка за неприезд соперника подопечные Цыткина получат. Весной команда выступает мощно и имеет все шансы сохранить прописку в Первой лиге. "Горняк-Спорт" в 2024 году еще не выигрывал, но в большинстве играх подопечные Куценко играли довольно неплохо. Смогут ли хозяева наконец-то набрать три очка?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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