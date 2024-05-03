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Маркевич: Разочарован арендованными игроками, особенно Ариэльсоном
Карпаты не могли обыграть Викторию
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал итог календарного
"Итогом не доволен. Диктовали условия, особенно во втором тайме, но голевые моменты давались тяжело. Ради справедливости следует сказать, что хотя стадион в Сумах - хороший, однако поле твердое, бугристое. На таком мяч сложно остановить, а комбинировать – тем более.
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По самоотдаче подопечных – претензий нет, а вот уровень мастерства вызывает вопросы. Для выступления в УПЛ нужно серьезное усиление. Вот почему кадровые изменения в "Карпатах" будут значительные. Разочарован я и футболистами, выступающими на правах аренды. Особенно Ариэльсоном", - сказал Маркевич.
Напомним, что "Карпаты" уже гарантировали выход в УПЛ и продолжают лидировать в чемпионской группе Первой лиги, имея в активе 61 очко после 25 матчей.
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