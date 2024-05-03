  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Маркевич: Разочарован арендованными игроками, особенно Ариэльсоном
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Разочарован арендованными игроками, особенно Ариэльсоном

Первая лига
Обновлено

Карпаты не могли обыграть Викторию

Маркевич: Разочарован арендованными игроками, особенно Ариэльсоном

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал итог календарного матча Первой лиги с "Викторией" (0:0).

"Итогом не доволен. Диктовали условия, особенно во втором тайме, но голевые моменты давались тяжело. Ради справедливости следует сказать, что хотя стадион в Сумах - хороший, однако поле твердое, бугристое. На таком мяч сложно остановить, а комбинировать – тем более.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По самоотдаче подопечных – претензий нет, а вот уровень мастерства вызывает вопросы. Для выступления в УПЛ нужно серьезное усиление. Вот почему кадровые изменения в "Карпатах" будут значительные. Разочарован я и футболистами, выступающими на правах аренды. Особенно Ариэльсоном", - сказал Маркевич.

Напомним, что "Карпаты" уже гарантировали выход в УПЛ и продолжают лидировать в чемпионской группе Первой лиги, имея в активе 61 очко после 25 матчей.

По теме
yellow-arrow
Прямым ударом с углового. Шикарный гол юного таланта Металлиста в Первой лиге. ВИДЕО
yellow-arrow
Шанс на дебютную победу для Мариуполя. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Виктория – Карпаты 0:0. Лидер теряет важные очки
Мирон Маркевич Виктория (Сумы) Карпаты (Львов) Ариэльсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости