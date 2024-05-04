Прикарпатье - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Приазовцы в 2024 году еще не побеждали и если они стремятся побороться за топ-4, то не имеют права терять очки. "Прикарпатье" в прошлом туре разочаровало собственных болельщиков - 0:4 от "Ингульца". Хозяева будут стремиться реабилитироваться за это разгромное поражение, но легко им точно не будет.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.