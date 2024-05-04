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Прикарпатье - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Прикарпаття
Приазовцы в 2024 году еще не побеждали и если они стремятся побороться за топ-4, то не имеют права терять очки. "Прикарпатье" в прошлом туре разочаровало собственных болельщиков - 0:4 от "Ингульца". Хозяева будут стремиться реабилитироваться за это разгромное поражение, но легко им точно не будет.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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