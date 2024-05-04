  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Прикарпатье - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Прикарпатье - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Прикарпаття

Новина українською

Приазовцы в 2024 году еще не побеждали и если они стремятся побороться за топ-4, то не имеют права терять очки. "Прикарпатье" в прошлом туре разочаровало собственных болельщиков - 0:4 от "Ингульца". Хозяева будут стремиться реабилитироваться за это разгромное поражение, но легко им точно не будет.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.

По теме
yellow-arrow
Диназ - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Кудровка-Нива - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Чернигов - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье (Ивано-Франковск) ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости