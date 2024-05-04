Чернигов - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Последняя команда группы "Выбывание" будет принимать вторую. У "северян" нет права терять очки, но сегодня им будет очень непросто. Подопечные Мельничука будут стараться реабилитироваться за поражение в прошлом туре, чтобы вернуть себе единоличное лидерство. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой "Буковины".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.