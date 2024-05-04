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Чернигов - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Чернигов - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Чернигов - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФСК Буковина

Новина українською

Последняя команда группы "Выбывание" будет принимать вторую. У "северян" нет права терять очки, но сегодня им будет очень непросто. Подопечные Мельничука будут стараться реабилитироваться за поражение в прошлом туре, чтобы вернуть себе единоличное лидерство. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой "Буковины".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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