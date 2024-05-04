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Кудровка-Нива - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кудровка-Нива - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Інгулець
Победа может позволить хозяевам поля приблизиться к четвертому месту, но добиться этого результата будет непросто. "Ингулец" в последних матчах демонстрирует свой лучший футбол. В случаи победы подопечные Лупашко смогут приблизиться к "Карпатам", поэтому мотивации им будет хватать.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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