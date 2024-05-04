Диназ - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Игра первого круга в Тернополе завершилась разгромной победой вышгородцев, поэтому подопечные Стахива постараются реабилитироваться за то поражение. "Нива" все же продолжает бороться за лидерство в группе, потому терять очки им не желательно. Ожидаем интересное и интригующее противостояние.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.