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Диназ - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 04.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фот: Нива Тернопіль
Игра первого круга в Тернополе завершилась разгромной победой вышгородцев, поэтому подопечные Стахива постараются реабилитироваться за то поражение. "Нива" все же продолжает бороться за лидерство в группе, потому терять очки им не желательно. Ожидаем интересное и интригующее противостояние.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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