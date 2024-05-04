Первая лига. Чернигов – Буковина 1:5. Черновицкий коллектив возвращает лидерство

В Чернигове последняя команда группы "Выбывание" принимала вторую. "Буковина" в прошлом туре лишилась лидерства, но в случае победы могла вернуться на вершину группы. Хозяева поля в очень затруднительном турнирном положении, поэтому не имели права терять очки. Отметим, что из-за дисквалификации эту игру пропускал главный тренер "Чернигова" Валерий Чорный.

В начале встречи не было заметно, какая команда борется за лидерство в группе, а какая занимает последнее место. Футболисты "Чернигова" максимально внимательно играли на своей половине поля. Однако "северяне" проблемы создали сами себе в середине первого тайма. Ширай отдал мяч прямо на Андрейчука, забившего в пустые ворота - 0:1. К тому же, голкипер "Чернигова" травмировался и вынужден был покинуть поле.

На 28-й минуте Гончарук на скорости ворвался в штрафную и спокойно забил в пустые ворота - 0:2. Довольно быстро "северяне" смогли вернуть интригу в матч. Шикарным ударом в дальний угол отметил Мироненко - 1:2. Моментов до перерыва было немного, но команды играли эффективно в атаке.

Сразу после перерыва после подачи Будняка со штрафного увеличил преимущество гостей Новотрясов – 1:3. Через несколько минут арбитру показалось, что Зенченко нарушал правила в борьбе с Будняком и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Андрейчук – 1:4. На 65-й минуте Андрейчук ударом в дальний угол оформил хет-трик – 1:5. В итоге "Буковина" возвращается на первое место.

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Чернигов" - "Буковина" 1:5

Голы: Мироненко (31) - Андрейчук (21, 54, пен, 65), Гончарук (28), Новотрясов (47)

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Школьный, Зенченко, Хондак, Осипенко, Бибик, Мироненко, Койдан, Ментей, Безгубченко, Вольский

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Андрейчук, Будняк, Гончарук, Дворовенко, Лопыренок, Новотрясов, Д. Рябый, Солдат, Хамелюк, Шалфеев