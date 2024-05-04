Первая лига. Диназ – Нива 2:0. Третья подряд победа вышгородцев

Поединок шестой и третьей команд группы. Победа над "Буковиной" позволила "Диназу" подняться на шестое место турнирной таблицы. "Нива" после домашней победы над "Горняком-Спортом" находится на третьем месте и продолжает бороться за лидерство. До этого тура "Нива" не пропускала голов в чемпионате в течение 360 минут.

В начале встречи с позиции силы играли подопечные Головко, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Гости сосредоточились на игре в защите и редко доходили до заключительной трети поля. В середине тайма мощно в дальний угол пробивал Сейтхалилов, но в створ ворот хавбек не попал. На 25-й минуте хозяева вышли вперед. Соловьев подал, а Новиков головой пробил в дальний угол – 1:0. Андрей забивает в третьем матче подряд. Отыграться до перерыва коллектив из Тернополя не смог.

После перерыва хозяева не прижимались к своим воротам, а наоборот, стремились увеличить свое преимущество. На 60-й минуте мог сравнивать счет Галадей, но он не попал в створ ворот. В середине тайма начали играть активнее гости, но с конструктивом ощущались проблемы.

На 84-й минуте вторую желтую за фол в центре поля получил Козак. Почти сразу большинством воспользовались хозяева. Борисенко из пределов штрафной пробил в дальний угол – 2:0. В итоге третья подряд победа "Диназа".

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Диназ" - "Нива" 2:0

Голы: Новиков (25), Борисенко (87)

Удаление: Козак (84)

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко – Волошин, Ярмак, Литвинов, Мартынюк, Ткачук, Мораренко, Сейтхалилов, Пономар, Новиков, Соловьев

"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Демчук, Зинь, Махинка, Бэй, Давыдов, Волохатый, Дорошенко, Мудрый, Голуб, Ризнык