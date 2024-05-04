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Первая лига. Горняк-Спорт – Хуст 0:2. Дубль Приходько
Коллектив из Хуста возвращается после вынужденной паузы
Фото: ФК Хуст
Поединок соседей по турнирной таблице – восьмой и седьмой команд группы. В прошлом туре "Хуст" не играл и остался на седьмом месте турнирной таблицы, которая не сохраняет прописку в Первой лиге. "Горняк-Спорт" после гостевого поражения от "Нивы" находится на восьмом месте. Отметим, что в хозяев в заявку на игру не попал основной голкипер Богдан Шухман.
Судьбу первой половины встречи решил эпизод, произошедший на 31-й минуте. Шикарным ударом со штрафного отличился Приходько. Назар мощно и точно попал в верхний угол – 0:1. Никаких претензий к молодому голкиперу "Горняка-Спорт" не может быть.
На 56-й минуте Приходько реализовал пенальти и увеличит преимущество гостей - 0:2. К сожалению, матч неоднократно прерывался на воздушную тревогу. В итоге игра завершилась победой "Хуста".
Группа "Выбывание". Седьмой тур
"Горняк-Спорт" - "Хуст" 0:2
Голы: Приходько (31, 56, пен)
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Козлов - Черныш, Мороз, Юрченко, Романенко, Одог, Гора, Посевкин, Тузенко, Дмитриев, Студенко
"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Колчин, Павлыч, Червинский, Сираш, Приходько, Новиков, Диянчук, Станкович, Курилец, Гарнага
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