Первая лига. Эпицентр – Полтава 3:2. Шикарный первый тайм

"Эпицентр" после домашней победы над "Мариуполем" остался на четвертом месте в группе, оторвавшись от преследователей на четыре очка. "Полтава" в прошлом туре на своем поле проиграла "Карпатам" и опустилась на восьмое место. Учитывая турнирное положение, обе команды устраивала только победа.

Игра для гостей началась очень успешно. Мяч после удара головой Горжуя попал в штангу, но первым на добивании оказался Марусич - 0:1. Очень не внимательно в этом эпизоде сыграли защитники "Эпицентра". На 18-й минуте Кравчук результативным ударом сравнял счет – 1:1. В середине первого тайма капитан "Полтавы" Щербак реализовал одиннадцатиметровый и снова вывел гостей вперед – 1:2. Однако радовались подопечные Сысенко недолго, ведь почти сразу Сергей Стень сравнял счет – 2:2. Перед самым перерывом после подачи Стеня головой в дальний угол пробил Мороз – 3:2. Шикарный первый тайм, от которого болельщики получили удовольствие.

Во второй половине встречи больше контролировали мяч гости, но максимально внимательно играли в защите подопечных Нагорняка. Моментов после перерыва почти не было. Мог вырывать ничью для "Полтавы" Стрельцов, но он пробил выше ворот из выгодной позиции. В итоге сверхважная победа "Эпицентра".

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Эпицентр" - "Полтава" 3:2

Голы: Кравчук (18), Стень (28), Мороз (40) - Марусич (5), Щербак (26, пен)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Мороз, Григоращук, С. Кристин, Жмуйда, Липовуз, Миронюк, Беженар, Ляшенко, Стень, Кравчук

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Бужин, Ходуля, Опанасенко, Коцюмака, Даниленко, Копытов, Горжуй, Одарюк, Щербак, Марусич