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Первая лига. Эпицентр – Полтава 3:2. Шикарный первый тайм

Первая лига

Интригующее противостояние в Каменце-Подольском

Первая лига. Эпицентр – Полтава 3:2. Шикарный первый тайм

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эпицентр" после домашней победы над "Мариуполем" остался на четвертом месте в группе, оторвавшись от преследователей на четыре очка. "Полтава" в прошлом туре на своем поле проиграла "Карпатам" и опустилась на восьмое место. Учитывая турнирное положение, обе команды устраивала только победа.

Игра для гостей началась очень успешно. Мяч после удара головой Горжуя попал в штангу, но первым на добивании оказался Марусич - 0:1. Очень не внимательно в этом эпизоде сыграли защитники "Эпицентра". На 18-й минуте Кравчук результативным ударом сравнял счет – 1:1. В середине первого тайма капитан "Полтавы" Щербак реализовал одиннадцатиметровый и снова вывел гостей вперед – 1:2. Однако радовались подопечные Сысенко недолго, ведь почти сразу Сергей Стень сравнял счет – 2:2. Перед самым перерывом после подачи Стеня головой в дальний угол пробил Мороз – 3:2. Шикарный первый тайм, от которого болельщики получили удовольствие.

Во второй половине встречи больше контролировали мяч гости, но максимально внимательно играли в защите подопечных Нагорняка. Моментов после перерыва почти не было. Мог вырывать ничью для "Полтавы" Стрельцов, но он пробил выше ворот из выгодной позиции. В итоге сверхважная победа "Эпицентра".

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Эпицентр" - "Полтава" 3:2

Голы: Кравчук (18), Стень (28), Мороз (40) - Марусич (5), Щербак (26, пен)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Мороз, Григоращук, С. Кристин, Жмуйда, Липовуз, Миронюк, Беженар, Ляшенко, Стень, Кравчук

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Бужин, Ходуля, Опанасенко, Коцюмака, Даниленко, Копытов, Горжуй, Одарюк, Щербак, Марусич

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Комментарии
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Prideman (Lviv)
04.05.2024 в 15:09
Гра Руху в обороні це просто прохідний двір. 2 гол Олександрії, Михайленко абсолютно один в центрі штрафного. Де були захисники? Гра в пас теж жахлива, 80% в нікуди. Причому в простих ситуаціях. Ну і реалізація. Як можна було Рунічу не забити на 84хв? Пономарьов, що ви робите на тренуваннях? Це вже не перший матч такий. І не другий. І виїхали сьогодні суто на фарті. Голи забиті через помилки захисту господарів. В першому випадку захисник просто подарував м'яч Пастуху, другий гол, захисник так само, відпасував Слюбику, замість того, щоб просто винести. Ніякої заслуги в тих голах атаки Руху немає. Взагалі в атаці зіграли слабо. Чим Пономарьов хороший тренер, для мене загадка. Гри в обороні немає, гри в пас немає, реалізація дуже погана. Єдине, що радує, це фізика гравців. Але не факт що то заслуга тренера. Молоді пацани, мають сили і дійсно бігають. Але однією біганиною матч не виграєш. Тренер має ставити гру. Я цього не бачу.
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
04.05.2024 в 15:09
Гра Руху в обороні це просто прохідний двір. 2 гол Олександрії, Михайленко абсолютно один в центрі штрафного. Де були захисники? Гра в пас теж жахлива, 80% в нікуди. Причому в простих ситуаціях. Ну і реалізація. Як можна було Рунічу не забити на 84хв? Пономарьов, що ви робите на тренуваннях? Це вже не перший матч такий. І не другий. І виїхали сьогодні суто на фарті. Голи забиті через помилки захисту господарів. В першому випадку захисник просто подарував м'яч Пастуху, другий гол, захисник так само, відпасував Слюбику, замість того, щоб просто винести. Ніякої заслуги в тих голах атаки Руху немає. Взагалі в атаці зіграли слабо. Чим Пономарьов хороший тренер, для мене загадка. Гри в обороні немає, гри в пас немає, реалізація дуже погана. Єдине, що радує, це фізика гравців. Але не факт що то заслуга тренера. Молоді пацани, мають сили і дійсно бігають. Але однією біганиною матч не виграєш. Тренер має ставити гру. Я цього не бачу.
Ответить
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