Первая лига. Кудровка-Нива – Ингулец 0:3. Петровцы приближаются к лидеру

"Кудровка-Нива" в прошлом туре в гостях одержала победу над "Левым берегом" и поднялась на пятое место в группе. "Ингулец" в прошлой игре на своем поле разгромил "Прикарпатье" и завоевал право как минимум играть в стыковых матчах за возвращение в УПЛ. Победа могла позволить подопечным Лупашко сократить отставание от лидера.

В первой половине встречи было много борьбы, но без моментов. Инициатива переходила от одной команды к другой. Казалось, что футболисты, прежде всего, стремились не пропустить, поэтому играли слишком осторожно. Стоит отметить подопечных Локтионова, которые по игре не уступали второй команде чемпионата.

В конце тайма гости воспользовались ошибкой футболистов "Кудровки-Нивы" в защите. После шикарной передачи Сада выход один на один реализовал Ситало - 0:1. Это был единственный гол в первом тайме.

Сразу после перерыва грамотно по счету играли петровцы. Мяч у подопечных Локтионов почти не держался. В середине тайма мог увеличивать преимущество "Ингульца" Ситало, но он попал в штангу после прострела Мельничука. Следует отдать должное хозяевам, которые все же стремились отыграться.

На 75-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Шикарным ударом в дальний угол отличился Ситало – 0:2. На 84-й минуте счет стал разгромным. Квасов ударом по невероятной траектории отправил мяч в верхний угол – 0:3.

Таким образом, "Ингулец" уже всего на три очка отстает от "Карпат".

Группа "Чемпионская". Седьмой тур

"Кудровка-Нива" - "Ингулец" 0:3

Голы: Ситало (36, 75), Квасов (84)

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Климов - Гагун, Мисюра, Мамросенко, Рогозинский, Гулько, Матвеев, Коркишко, Захаревич, Тепляков, Тименко

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад, Пятов, Козак, Богунов, Ситало