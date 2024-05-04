Первая лига. Прикарпатье – Мариуполь 1:0. Все решил Хома

Поединок последней и шестой команд группы. "Мариуполь" в прошлом туре на своем поле потерпел поражение от "Эпицентра" и остался на шестом месте группы. Подопечные Олега Красноперова в 2024 году еще не побеждали. "Прикарпатье" после гостевого поражения опустилось на последнее место.

В первой половине встречи команды не порадовали болельщиков забитыми мячами, хотя футбол нельзя было назвать скучным. Футболисты обоих коллективов были нацелены на победу, но реализовать свои моменты не удавалось. Мог забивать в раздевалку Бучакчийский, но он из пределов штрафной пробил в перекладину.

Второй тайм начался очень удачно для хозяев поля. Кос из пределов штрафной прострелил, а Хома воспользовался ошибкой защитника и переправил мяч в сетку – 1:0. Для него это уже четырнадцатый гол в сезоне. В середине второго тайма мог сравнивать счет Мочевинский, но он пробил мимо ворот.

На 78-й минуте пришлось вступать в игру Кучеруку, когда парировал удар Зубкова. А после подачи с углового Терехов пробил в перекладину. На гол гости все-таки наиграли, но реализация подвела. В итоге, минимальная победа "Прикарпатья", позволившая подопечным Рыпана с последнего места подняться на пятое.

"Прикарпатье" - "Мариуполь" 1:0

Голы: Хома (47)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук – Француз, Болденков, Швец, Радульский, Шинкаренко, Болденков, Цюцюра, Бучакчийский, Барчук, Хома

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко - Гошкодеря, Шушко, Терехов, Фатеев, Харжевский, Задоя, Плакса, Мельниченко, Быковский, Зубков