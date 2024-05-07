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КДК УАФ вынес решение о неявке Металлурга на матч с Хустом

Первая лига

Запорожский клуб получил техпоражение

КДК УАФ вынес решение о неявке Металлурга на матч с Хустом

Фото: mfcmetalurg.com

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ присудил запорожскому "Металлургу" техническое поражение за неявку на выездной матч 6-го тура группы Выбывания Первой лиги против "Хуста". Об этом сообщает сайт УАФ.

Запорожцы также обязаны уплатить на счет ПФЛ обязательный денежный взнос в размере 30 тысяч гривен. "Хусту" была засчитана техническая победа - 3:0.

Напомним, что команды должны были сыграть этот поединок 28 апреля на стадионе "Карпаты" в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за неявки "Металлурга", который аргументировал свой невыезд на игру большим количеством травм и заболевших игроков.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
07.05.2024 в 10:26
Ах-ах- ах!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
07.05.2024 в 10:26
Ах-ах- ах!
Ответить
0
0

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