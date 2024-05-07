Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КДК УАФ вынес решение о неявке Металлурга на матч с Хустом
Запорожский клуб получил техпоражение
Фото: mfcmetalurg.com
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ присудил запорожскому "Металлургу" техническое поражение за неявку на выездной матч 6-го тура группы Выбывания Первой лиги против "Хуста". Об этом сообщает сайт УАФ.
Запорожцы также обязаны уплатить на счет ПФЛ обязательный денежный взнос в размере 30 тысяч гривен. "Хусту" была засчитана техническая победа - 3:0.
Напомним, что команды должны были сыграть этот поединок 28 апреля на стадионе "Карпаты" в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за неявки "Металлурга", который аргументировал свой невыезд на игру большим количеством травм и заболевших игроков.
Популярное сейчас
- КДК оштрафовал Шахтер, Динамо, Зарю, Черноморец и Днепр-1 за различные нарушения в матчах УПЛ
- Названа дата реванша Усика и Фьюри
- Зинедин Зидан сделал свой прогноз на матч Лиги чемпионов Реал - Бавария
- Первая лига. Виктория – Карпаты 0:0. Лидер теряет важные очки
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Комментарии 1