КДК УАФ вынес решение о неявке Металлурга на матч с Хустом

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ присудил запорожскому "Металлургу" техническое поражение за неявку на выездной матч 6-го тура группы Выбывания Первой лиги против "Хуста". Об этом сообщает сайт УАФ.

Запорожцы также обязаны уплатить на счет ПФЛ обязательный денежный взнос в размере 30 тысяч гривен. "Хусту" была засчитана техническая победа - 3:0.

Напомним, что команды должны были сыграть этот поединок 28 апреля на стадионе "Карпаты" в Закарпатской области. Однако в результате встреча была отменена из-за неявки "Металлурга", который аргументировал свой невыезд на игру большим количеством травм и заболевших игроков.