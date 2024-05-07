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Директор Кремня: Извиняюсь перед Коркодимом, действия которого я подверг сомнению

Первая лига

Никакого договорняка не было

Директор Кремня: Извиняюсь перед Коркодимом, действия которого я подверг сомнению

Фото: fckremin

Новина українською

Никакого "договорняка" в матче 6-го тура в группе Выбывание Первой лиги "Металлист" - "Кремень" (2:1) не было. Директор кременчугского клуба Андрей Филь сообщил, что полиграф показал, что представители команды абсолютно чисты.

"Мы с главным тренером Игорем Климовским прошли проверку в Кременчуге, вратарь Арсений Коркодим, которого подозревали в слишком легких голах, - ездил в столицу. Новый председатель Комитета по этике и честной игре УАФ господин Давыденко поспособствовал тому, чтобы наш голкипер эту процедуру прошел именно в Киеве.

Расследование, частные разговоры с игроками и полиграф - все показало: никаких манипуляций в игре. Со своей стороны хочу извиниться перед Коркодимом, действия которого я подверг сомнению. Сделал это сразу после финального свистка, когда эмоции еще бушевали, а в голове крутились ошибки голкипера и счет 1:2. Признаю: был неправ.

Помните, я говорил, что готовы пройти полиграф, потому что нам нечего бояться, наша совесть чиста? Проверка лишь подтвердила искренность моих слов", - сказал Филь.

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Кремень (Кременчуг) Металлист (Харьков) Арсений Коркодим
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Источник:
Footboom
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
07.05.2024 в 10:52
Я б після такого з команди пішов би. А президента і тренера послав би туди від куди не повертаються.
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Комментарии 1
Romanik2806 (Киев)
07.05.2024 в 10:52
Я б після такого з команди пішов би. А президента і тренера послав би туди від куди не повертаються.
Ответить
0
0

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