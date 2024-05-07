Виталий Волочай: CAS принял решение, что нынешний Металлист не является правопреемником старого клуба

Украинский комментатор Виталий Волочай в эфире KDK рассказал, что спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение, что " Металлист ", который сейчас играет в Первой лиге, не является правопреемником старого "Металлиста" и не должен выплачивать долги этой команды.

"Есть у меня информация от очень надежного источника. Станет эта информация публичной, я думаю, дня через 2, скорее всего. Появится информация на официальном сайте Лозанского спортивного суда. Закончилось рассмотрение апелляции ФК "Металлист" к решению Лозанского спортивного суда, которое было принято в 2022 году по компенсации одному из бывших игроков.

История короткая. Был такой игрок Давид Каяду Диаш, португалец, сыгравший 10 матчей за "Таврию", потом он поехал в "Виторию Гимараеш" и затем пришел в "Металлист". За "Металлист" он сыграл 12 матчей, пришел в феврале 2015 года, отыграл конец сезона 15-16.

Первого июля этого же самого года он подал в суд на "Металлист", что ему не платят деньги. "Металлист" 8 июля подал в ответ в суд, что начался новый сезон, он не явился на сборы, мы его штрафуем и он теперь должен 1,4 млн долларов. Он требовал у "Металлиста" 159 тысяч долларов зарплаты и 110 тысяч долларов за разрыв контракта.

Начался суд. Это как раз совпало с тем, что "Металлист" объявлял о своем банкротстве, и суд затянулся. В 2016 году УАФ сообщили ФИФА, что "Металлиста" больше не существует, поэтому претензий не к кому выдвигать. В 2017 году было объявлено о запуске банкротства "Металлиста", поэтому футболист искал, с кем ему дальше судиться.

В 2016 году, как вы помните, сразу после банкротства был основан "Металлист 1925", и этот футболист решил подать на "Металлист 1925" в суд, потому что "Металлист 1925" - тот же "Металлист", те же цвета, тот же стадион. Он подался. Недолго это дело держалось, потому что это совсем другое юридическое лицо, совсем другие люди. Оно развалилась.

И когда в 2019 году создался ФК "Металл", который в 2021 году становится "Металлистом" после того, как Ярославский приобрел интеллектуальные права и зашел в этот клуб. Этот футболист снова подал в суд на новый "Металлист", потому что теперь это – тот самый "Металлист", тот самый Ярославский, который был президентом клуба до 2012 года, и теперь есть все основания. И суд, продолжавшийся почти полтора года, принял решение в пользу игрока, что новый "Металлист" должен отдать суммарно под 300 тысяч долларов этому португальскому футболисту.

"Металлист" сразу подал апелляцию на финальное решение в Лозанский суд. Рассмотрение этой апелляции длилось почти полтора года, потому что эта апелляция была очень важна. "Металлист" пытался доказать 1 раз и навсегда, что он не является правопреемником того "Металлиста", и все долги будут прощены.

У меня есть полное решение суда по этой апелляции. Какие факторы принимал во внимание суд: Ярославский перестал быть владельцем "Металлиста" в 2012 году, то есть за 2,5 года до банкротства, и не был владельцем "Металла", а стал владельцем нового "Металлиста" через 2 года после его основания и через 5 лет после банкротства того же "Металлиста".

Поэтому суд признал, что роль Ярославского не является решающей в этом моменте. Старый "Металлист" играл в топ-дивизионе, новый клуб "Металл" зашел в третий дивизион. Суд признал, что это не является следствием того, что это один и тот же клуб. Но самое важное, что повлияло на решение суда – это то, что сразу через 2 месяца после исчезновения оригинального "Металлиста" Курченко появился "Металлист 1925" и 14 игроков "Металлиста" перешли в "Металлист 1925".

У команды были те же цвета, то же название и 1925 – год основания оригинального "Металлиста" в названии и логотипе, у них был тот же офис и стадион. Поэтому суд считает, что "Металлист 1925" имеет большие основания для того, чтобы считаться преемником. И из-за того, что нынешний "Металлист" стал "Металлистом" только через 5 лет после банкротства, за это время появился "Металлист 1925", использовавший идентику и сторилайн харьковского футбола, новый "Металлист" не является преемником старого "Металлиста" .

Футболист Каяду Диаш проиграл апелляцию, он теперь должен погасить все долги перед судом. Новый "Металлист" ничего никому не должен, это касается всех остальных игроков, потому что в ФИФА работает прецедентное право. Новый "Металлист" абсолютно чист от всех долгов", - сказал Волочай.