  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК

Первая лига

Игрока забрали в военкомат прямо с вокзала

ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК

Zelenskiy Official

Новина українською

В оперативном командовании "Запад" отреагировали на заявление ФК "Хуст" о задержании футболиста клуба Николая Сираша работниками ТЦК.

"Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место.

Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

В то время как сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны.

Только вместе мы победим в этой войне!", - говорится в сообщении.

По теме
yellow-arrow
Работники ТЦК забрали украинского футболиста прямо с вокзала
yellow-arrow
Гендиректор Металлиста 1925: Слова комментатора Волочая – ложь и бред. Он должен за них отвечать
yellow-arrow
Виталий Волочай: CAS принял решение, что нынешний Металлист не является правопреемником старого клуба
ФК Хуст война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ОК Захід
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости