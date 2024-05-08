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ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
Игрока забрали в военкомат прямо с вокзала
Zelenskiy Official
В оперативном командовании "Запад" отреагировали на заявление ФК "Хуст" о задержании футболиста клуба Николая Сираша работниками ТЦК.
"Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место.
Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.
В то время как сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны.
Только вместе мы победим в этой войне!", - говорится в сообщении.
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