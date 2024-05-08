Тренер Хуста: Сираша похитили средь бела дня. Не было ни повестки, ничего

Главный тренер перволигового "Хуста" Владимир Цыткин рассказал подробности исчезновения его подопечного Николая Сираша, которого забрали представители ТЦК:

- Владимир Борисович, что случилось с Николаем Сирашем?

- Он приехал поездом в "Хуст", и представители ТЦК его забрали прямо на вокзале. Я считаю, незаконно. Не было ни повестки, ничего, его просто отвезли в военкомат и связь с ним исчезла.

Мы играли на выезде, и Сираш после матча отпросился на один день, потому что у него больной ребенок, и его надо было отвезти в больницу. Коля поехал в Киев, он переселенец из Чернигова, живет в Ирпене. Сираш все это время занимался ребенком, а вчера вернулся и произошло такое. Сейчас его жена в Киеве одна с больным ребенком.

- Так Сираш до сих пор в военкомате?

- Его не отпустили. Никакой информации о нем нет, Николай не на связи, его телефон выключен. Человека просто похитили средь бела дня, без повестки, без каких-либо оснований.

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- Как вы узнали, что Сираша везут в ТЦК?

- Перед тем как у него забрали телефон, Коля успел набрать моего помощника и все рассказал.

- Что говорят в ТЦК?

- Ничего! Мы пытались узнать вчера хоть что-то в военкомате, но с нами никто не разговаривает и ничего не объясняет. Они не хотят общаться и трубку даже не берут. Единственное, что удалось узнать, Сираш уже в Мукачево, он ночью сбросил смс знакомому. Куда его везут, я не знаю.

- Куда вы обращались по поводу сложившейся ситуации?

- Клуб написал письмо в ПФЛ и в УАФ. Мы поставили в известность всех, но пока нет никакой реакции. Мы не знаем, что делать дальше. Например, приедет ФК "Чернигов" к нам на матч, а их на вокзале "запакуют". Или с нами такое случится на выезде. Или приедут на стадион и заберут всю команду оттуда, человек пять-шесть у нас подпадает под призывной возраст. Я не могу гарантировать, что мы сыграем в субботу матч Первой лиги против "Чернигова". Надо что-то делать.

Президент "Хуста" пытался вчера звонить в Киев, но... Честно говоря, всем пофиг.

- То есть УАФ и ПФЛ не знают, что делать?

- Дело не в том, что не знают, что делать. Проблема в чем? Если мы проводим соревнования, то должны понимать, на каких правилах и условиях. УАФ должна давать какие-то гарантии проведения соревнований. Во время соревнований профессиональные клубы должны быть как-то защищены, чтобы не было таких ситуаций, хотя бы на время проведения чемпионата или на время действия срока контрактов футболистов. С 18 мая, когда вступит в силу Закон о мобилизации, все еще усилится.

Если ничего не изменится, то команды будут просто сниматься с чемпионата Украины, потому что не могут гарантировать сотрудничество для футболистов.

- Каково ваше личное мнение по поводу того, что представители ТЦК могут забрать человека просто с улицы?

- К сожалению, в нашей стране законы не работают. "Упаковка" в бусики - это путь в никуда. Люди, которые этим занимаются, работают против нашей страны.

Что касается футболистов, то нам надо определиться. Если все должны служить, то тогда не надо проводить чемпионат, будем заниматься другими вещами.

- Возникает вопрос, чем футболисты лучше представителей других профессий?

- Ничем. Здесь вопрос не в футболистах, а в определенных правилах и законах. Если у нас проводится чемпионат, то должны быть гарантии участия для футболистов на время его проведения. Иначе команды будут распадаться. Как я позову игрока в "Хуст", если его могут просто забрать на улице? А если заберут пять футболистов, шесть, десять? Должны же быть какие-то правила!