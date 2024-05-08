УАФ - на заявление Хуста: Ассоциация не уполномочена влиять на мобилизационные процессы

В УАФ прокомментировали заявление ФК "Хуст" по поводу защитника команды Николая Сыраша, который был доставлен в местный ТЦК, после чего связь с ним оборвалась.

"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины", – говорится в заявлении УАФ.

Напомним, что после своего избрания президентом УАФ Андрей Шевченко о мобилизации футболистов говорил, что " это сложный вопрос".

"Хуст" просил реакции и поддержки у УАФ, ПФЛ и других руководящих структур.

"Хуст" идет на 6-м месте в турнирной таблице группы "Выбывание" первой лиги.

Сыраш – воспитанник "Звезды". Текущий сезон начал в составе "Чернигова", а зимой перебрался в "Хуст".