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УАФ - на заявление Хуста: Ассоциация не уполномочена влиять на мобилизационные процессы
В УАФ ответили на запрос журналистов
УАФ
В УАФ прокомментировали заявление ФК "Хуст" по поводу защитника команды Николая Сыраша, который был доставлен в местный ТЦК, после чего связь с ним оборвалась.
"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины", – говорится в заявлении УАФ.
Напомним, что после своего избрания президентом УАФ Андрей Шевченко о мобилизации футболистов говорил, что "
"Хуст" просил реакции и поддержки у УАФ, ПФЛ и других руководящих структур.
"Хуст" идет на 6-м месте в турнирной таблице группы "Выбывание" первой лиги.
Сыраш – воспитанник "Звезды". Текущий сезон начал в составе "Чернигова", а зимой перебрался в "Хуст".
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