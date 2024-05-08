  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Козак: Нынешний состав Ингульца - самый сильный на моей памяти. Кайфую от футбола
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козак: Нынешний состав Ингульца - самый сильный на моей памяти. Кайфую от футбола

Первая лига
Обновлено

Ингулец близок к возвращению в УПЛ

Козак: Нынешний состав Ингульца - самый сильный на моей памяти. Кайфую от футбола

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Александр Козак рассказал о борьбе в Первой лиге в нінешнем сезоне, а также о качестве ее игроков.

"Первая лига этого сезона – очень интересная, собралось немало амбициозных команд. Ведущая пятерка, на мой взгляд, может запросто играть на самом высоком уровне. "Карпаты" уже там, нам остался последний шаг к цели. А вот что касается золотых наград, то их судьба, думаю, решится в последнем туре. С последним финальным свистком. И хотя львовяне имеют три очка преимущества, я могу заверить наших сторонников: пока есть шансы – будем биться.

Нынешний сезон – один из лучших в карьере. Кайфую от футбола (9 голов и 4 ассиста в 21 игре. - прим), кайфую от работы с этим тренерским штабом и с этими ребятами. У нас, действительно, подобрался отличный коллектив, где один за всех и все – за одного. И когда в прошлом году в межсезонье в спарринге обыграли элитный "Черноморец", понял: этому "Ингульцу" по силам любая задача. Самый сильный состав на моей памяти!

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мое будущее? Для начала нужно завершить чемпионат, желательно – победно. А 30 июня, когда закончится мое соглашение с петровским клубом, готов буду разговаривать на эту тему", – сказал Козак.

Напомним, что "Ингулец" занимает второе место в чемпионской группе Первой лиги (на первом месте идут "Карпаты") и близок к возвращению в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
ПФЛ провела жеребьевку плей-офф раунда за право играть в Первой лиге
yellow-arrow
УАФ - на заявление Хуста: Ассоциация не уполномочена влиять на мобилизационные процессы
yellow-arrow
Тренер Хуста: Сираша похитили средь бела дня. Не было ни повестки, ничего
Александр Козак Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости