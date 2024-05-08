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Козак: Нынешний состав Ингульца - самый сильный на моей памяти. Кайфую от футбола
Ингулец близок к возвращению в УПЛ
Фото: ФК Інгулець
Полузащитник "
"Первая лига этого сезона – очень интересная, собралось немало амбициозных команд. Ведущая пятерка, на мой взгляд, может запросто играть на самом высоком уровне. "Карпаты" уже там, нам остался последний шаг к цели. А вот что касается золотых наград, то их судьба, думаю, решится в последнем туре. С последним финальным свистком. И хотя львовяне имеют три очка преимущества, я могу заверить наших сторонников: пока есть шансы – будем биться.
Нынешний сезон – один из лучших в карьере. Кайфую от футбола (9 голов и 4 ассиста в 21 игре. - прим), кайфую от работы с этим тренерским штабом и с этими ребятами. У нас, действительно, подобрался отличный коллектив, где один за всех и все – за одного. И когда в прошлом году в межсезонье в спарринге обыграли элитный "Черноморец", понял: этому "Ингульцу" по силам любая задача. Самый сильный состав на моей памяти!
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Мое будущее? Для начала нужно завершить чемпионат, желательно – победно. А 30 июня, когда закончится мое соглашение с петровским клубом, готов буду разговаривать на эту тему", – сказал Козак.
Напомним, что "Ингулец" занимает второе место в чемпионской группе Первой лиги (на первом месте идут "Карпаты") и близок к возвращению в УПЛ.
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