Козак: Нынешний состав Ингульца - самый сильный на моей памяти. Кайфую от футбола

Полузащитник " Ингульца " Александр Козак рассказал о борьбе в Первой лиге в нінешнем сезоне, а также о качестве ее игроков.

"Первая лига этого сезона – очень интересная, собралось немало амбициозных команд. Ведущая пятерка, на мой взгляд, может запросто играть на самом высоком уровне. "Карпаты" уже там, нам остался последний шаг к цели. А вот что касается золотых наград, то их судьба, думаю, решится в последнем туре. С последним финальным свистком. И хотя львовяне имеют три очка преимущества, я могу заверить наших сторонников: пока есть шансы – будем биться.

Нынешний сезон – один из лучших в карьере. Кайфую от футбола (9 голов и 4 ассиста в 21 игре. - прим), кайфую от работы с этим тренерским штабом и с этими ребятами. У нас, действительно, подобрался отличный коллектив, где один за всех и все – за одного. И когда в прошлом году в межсезонье в спарринге обыграли элитный "Черноморец", понял: этому "Ингульцу" по силам любая задача. Самый сильный состав на моей памяти!