  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. СМИ: Игрок Хуста Сираш уже находится в одной из воинских частей
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Игрок Хуста Сираш уже находится в одной из воинских частей

Первая лига
Обновлено

Мобилизовали за сутки

СМИ: Игрок Хуста Сираш уже находится в одной из воинских частей

фото из свободных источников

Новина українською

Стали известны некоторые подробности судьбы игрока перволиговоского "Хуста" Николая Сираша, которого 7 мая прямо с местного железнодорожного вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат, и в дальнейшем отсутствовала связь.

Читайте такжеТренер Хуста: Сираша похитили средь бела дня. Не было ни повестки, ничего

Единственное, что Сирашу удалось, так это сообщить одному из тренеров "Хуста", что его забрали военные.

По информации Sport.ua, игрок "Хуста" уже находится в одной из воинских частей.

Напомним, что после календарного матча 7-го тура группы "Выбывание" Первой лиги с "Горняком-Спорт" Николай Сираш отпросился у руководителя "Хуста" Владимира Циткина на один день по семейным обстоятельствам: требовал госпитализации его маленький ребенок. Уладив дела в столице, игрок вернулся в Хуст на поезде Киев – Солотвино.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на все усилия руководства "Хуста", клубу не удалось выяснить дальнейшую судьбу своего футболиста. УАФ на запрос клуба ответила, что не уполномочена влиять на мобилизационные процессы.

По теме
yellow-arrow
ПФЛ провела жеребьевку плей-офф раунда за право играть в Первой лиге
yellow-arrow
Козак: Нынешний состав Ингульца - самый сильный на моей памяти. Кайфую от футбола
yellow-arrow
УАФ - на заявление Хуста: Ассоциация не уполномочена влиять на мобилизационные процессы
ФК Хуст война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
08.05.2024 в 23:26
Шана новому захиснику! Захищає простих дідів з села! А от сцикулянт Mіck Mars/Zаpp Brannigan хай далі ховається у мамці під спідницею!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
08.05.2024 в 23:26
Шана новому захиснику! Захищає простих дідів з села! А от сцикулянт Mіck Mars/Zаpp Brannigan хай далі ховається у мамці під спідницею!
Ответить
0
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.05.2024 в 22:57
У них, цих бігаючих корисних інфраструктур під час війни повинні бути податки 80 %, типа як у Франції років 10-12 тому. Хоча на Францію ніхто не нападав.
Ответить
1
1
Gican85 (Киев)
08.05.2024 в 22:55
Теперь после показательного призыва - остальные клубы будут более "щедрые" на помощь.
Ответить
1
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.05.2024 в 22:48
Як же він пройшов ВЛК, він же інвалід?
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости