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СМИ: Игрок Хуста Сираш уже находится в одной из воинских частей
Мобилизовали за сутки
фото из свободных источников
Стали известны некоторые подробности судьбы игрока перволиговоского "Хуста" Николая Сираша, которого 7 мая прямо с местного железнодорожного вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат, и в дальнейшем отсутствовала связь.
Единственное, что Сирашу удалось, так это сообщить одному из тренеров "Хуста", что его забрали военные.
По информации Sport.ua, игрок "Хуста" уже находится в одной из воинских частей.
Напомним, что после календарного матча 7-го тура группы "Выбывание" Первой лиги с "Горняком-Спорт" Николай Сираш отпросился у руководителя "Хуста" Владимира Циткина на один день по семейным обстоятельствам: требовал госпитализации его маленький ребенок. Уладив дела в столице, игрок вернулся в Хуст на поезде Киев – Солотвино.
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Несмотря на все усилия руководства "Хуста", клубу не удалось выяснить дальнейшую судьбу своего футболиста. УАФ на запрос клуба ответила, ч
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