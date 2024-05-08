СМИ: Игрок Хуста Сираш уже находится в одной из воинских частей

Стали известны некоторые подробности судьбы игрока перволиговоского "Хуста" Николая Сираша, которого 7 мая прямо с местного железнодорожного вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат, и в дальнейшем отсутствовала связь.

Единственное, что Сирашу удалось, так это сообщить одному из тренеров "Хуста", что его забрали военные.

По информации Sport.ua, игрок "Хуста" уже находится в одной из воинских частей.

Напомним, что после календарного матча 7-го тура группы "Выбывание" Первой лиги с "Горняком-Спорт" Николай Сираш отпросился у руководителя "Хуста" Владимира Циткина на один день по семейным обстоятельствам: требовал госпитализации его маленький ребенок. Уладив дела в столице, игрок вернулся в Хуст на поезде Киев – Солотвино.

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