Эпицентр в Сумах, испытания для Агробизнеса. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра тремя матчами в группе "Чемпионской" начнется восьмой тур второй части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Чемпионская"

"Виктория" - "Эпицентр"

10.05.2024. 12:00. "Юбилейный". Сумы

В прошлом туре подопечные Бессмертного удивили многих – ничья против "Карпат". Футболисты "Виктории" смогли проявить свои лучшие качества – качественно сыграли в защите. Коллектив Бессмертного не проигрывает два тура подряд. "Эпицентр" в шикарном матче смог обыграть "Полтаву" и закрепился на четвертом месте. Подопечные Нагорняка проявили характер и все же дожали соперника – 3:2. Коллектив из Каменец-Подольского уже на семь очков опережает своего ближайшего преследователя и уже можно говорить, что "Эпицентр" будет играть в переходных играх за повышение в классе. Напомним, что в первом круге "Эпицентр" не оставил шансов сумчанам – 3:1.

"Ингулец" - "Агробизнес"

10.05. 2024. 13:30. "Ингулец". Петрово

Подопечные Лупашко после не слишком удачного начала 2024 года выиграли четыре матча подряд. Победа в Буче позволила "Ингульцу" на расстояние трех очков приблизиться к "Карпатам". У петровцев достаточно неплохие шансы даже выиграть Первую лигу, ведь львовяне не выглядят непобедимыми. С лучшей стороны в прошлом туре проявил себя опытный нападающий "Ингульца" Артем Ситало, отличившийся дублем. "Агробизнес" переживает не лучшие времена сейчас. Прервалась домашняя беспроигрышная клубная рекордная серия "Агробизнеса" в Первой лиге, которая длилась 9 игр: 5 побед и 4 ничьи. После матча с "Левым берегом" Чижевский сказал, что он недоволен игроками, пришедшими в команду в межсезонье. В первом круге выиграл коллектив из Волочиска, но у петровцев есть все шансы реабилитироваться.

"Левый берег" - "Прикарпатье"

10.05.2024. 15:30. "Арена Левый берег". Киевская область.

Завершилась безвыигрышная клубная рекордная серия "Левого Берега", продолжавшаяся в чемпионате три игры: ничья и два поражения. Подопечные Первака в Волочиске все же дожали "Агробизнес", хотя легко им не было. Сработали замены тренерского штаба. Однако киевляне все же не играют так, как привыкли болельщики. Особенно это касается атаки, но даже несмотря на это, команда гарантировала себе участие в плей-офф. "Прикарпатье" благодаря голу Хомы обыграло "Мариуполя" и с последнего места поднялось сразу на пятое. Это была первая победа "Прикарпатья" над приазовцами в первой лиге - в четвертой игре. В Ивано-Франковске подопечные Рыпана смогли навязать борьбу киевлянам, но выйдет ли это на выезде? Дисквалифицированных игроков на этот матч у обеих команд нет.