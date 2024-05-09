Карпаты проявляют интерес к полузащитнику Черноморца

"Карпаты" хотят видеть в своих рядах полузащитника "Черноморца" Ореста Кузыка, утверждает Sport.ua.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с одесситами заканчивается 30 июня 2024 года.

Орест Кузык – воспитанник львовских "Карпат", был в системе киевского "Динамо" и успел поиграть не только за несколько украинских команд, но и в Греции и на Кипре. Также в его активе есть 8 матчей в составе сборной Украины разных возрастных групп.

Отмечается, что Кузык есть среди шести потенциальных новичков, которыми "зелено-белые" хотят усилиться в летнее трансферное окно.

Напомним, что "Карпаты" уже гарантировали выход в УПЛ и продолжают лидировать в чемпионской группе Первой лиги, имея в активе 61 очко после 25 матчей.