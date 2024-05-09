Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Большинство арендованных игроков Карпат летом покинут клуб
Вопросы остаются лишь относительно дальнейшей судьбы французского полузащитника Джареда Хасы
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич уже определился с теми игроками, выступающими за "зелено-белых" на правах аренды.
Как сообщает Sport.ua, большинство из них летом покинут клуб.
Вопросы остаются лишь относительно дальнейшей судьбы французского полузащитника Джареда Хасы. Ему еще дадут возможность выйти в стартовом составе в очередном туре Первой лиги – с "Мариуполем", который состоится 11 мая. Если легионер сумеет проявить себя, то останется в "Карпатах" и на следующий сезон, когда они снова будут выступать в УПЛ. В противном случае футболист будет вынужден покинуть Львов, как и подавляющее большинство арендованных.
Напомним, что сейчас в составе львовян на правах аренды выступают Михаил Хромей, Андрей Булеза, Эдуард Козик (все – "Шахтер"), Александр Мизюк ("Металлист"), Ариэльсон ("Крузейро").
"Карпаты" лидируют в "чемпионской" группе Первой лиги, набрав 61 очко и уже оформили выход в УПЛ.
Популярное сейчас
- Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Лунин дал оценку волевой победе Реала над Баварией в Лиге чемпионов
- ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО