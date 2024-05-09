  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Большинство арендованных игроков Карпат летом покинут клуб
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Большинство арендованных игроков Карпат летом покинут клуб

Первая лига

Вопросы остаются лишь относительно дальнейшей судьбы французского полузащитника Джареда Хасы

Большинство арендованных игроков Карпат летом покинут клуб

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич уже определился с теми игроками, выступающими за "зелено-белых" на правах аренды.

Как сообщает Sport.ua, большинство из них летом покинут клуб.

Читайте такжеКарпаты проявляют интерес к полузащитнику Черноморца

Вопросы остаются лишь относительно дальнейшей судьбы французского полузащитника Джареда Хасы. Ему еще дадут возможность выйти в стартовом составе в очередном туре Первой лиги – с "Мариуполем", который состоится 11 мая. Если легионер сумеет проявить себя, то останется в "Карпатах" и на следующий сезон, когда они снова будут выступать в УПЛ. В противном случае футболист будет вынужден покинуть Львов, как и подавляющее большинство арендованных.

Напомним, что сейчас в составе львовян на правах аренды выступают Михаил Хромей, Андрей Булеза, Эдуард Козик (все – "Шахтер"), Александр Мизюк ("Металлист"), Ариэльсон ("Крузейро").

"Карпаты" лидируют в "чемпионской" группе Первой лиги, набрав 61 очко и уже оформили выход в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Эпицентр в Сумах, испытания для Агробизнеса. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Карпаты проявляют интерес к полузащитнику Черноморца
yellow-arrow
СМИ: Игрок Хуста Сираш уже находится в одной из воинских частей
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости