Большинство арендованных игроков Карпат летом покинут клуб

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич уже определился с теми игроками, выступающими за "зелено-белых" на правах аренды.

Как сообщает Sport.ua, большинство из них летом покинут клуб.

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Вопросы остаются лишь относительно дальнейшей судьбы французского полузащитника Джареда Хасы. Ему еще дадут возможность выйти в стартовом составе в очередном туре Первой лиги – с "Мариуполем", который состоится 11 мая. Если легионер сумеет проявить себя, то останется в "Карпатах" и на следующий сезон, когда они снова будут выступать в УПЛ. В противном случае футболист будет вынужден покинуть Львов, как и подавляющее большинство арендованных.

Напомним, что сейчас в составе львовян на правах аренды выступают Михаил Хромей, Андрей Булеза, Эдуард Козик (все – "Шахтер"), Александр Мизюк ("Металлист"), Ариэльсон ("Крузейро").

"Карпаты" лидируют в "чемпионской" группе Первой лиги, набрав 61 очко и уже оформили выход в УПЛ.