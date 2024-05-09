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Хавбек Карпат: Мы очень хотим выиграть Первую лигу и ее золотые медали
Гандикап Карпат сократился с 8 очков до 3-х
фото из свободных источников
Хавбек "Карпат" Евгений Подлепенец заявил о том, что команда уже оформила путевку в УПЛ, львовяне намерены завоевать золотые медали Первой лиги.
– За 3 тура до завершения чемпионата вы всего на 3 очка опережаете "Ингулец" и теперь должны только побеждать, чтобы сохранять первое место. Возможно, такое турнирное положение наоборот больше мотивирует и разозлит команду?
– Мы потеряли гандикап в 8 очков, но все равно все в наших руках. Если сыграем в свой лучший футбол в заключительных матчах, то достигнем своего. "Карпаты" очень хотят выиграть Первую лигу и ее золотые медали. Сделаем все, что в наших силах.
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