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Главный тренер Хуста: Реакция УАФ на ситуацию с Сирашем - это просто позор

Первая лига
Обновлено

Тренер говорит, что чемпионат проводится только по согласованию с высшей властью в стране

Главный тренер Хуста: Реакция УАФ на ситуацию с Сирашем - это просто позор

facebook.com/football.khust

Новина українською

Главный тренер "Хуста" Владимир Цыткин прокомментировал реакцию УАФ на ситуацию с игроком команды Николаем Сирашем, которого доставили в военкомат.

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"Дело не в том, что мы хотим бронирования для отдельного футболиста или отдельных футболистов одного клуба. Здесь вопрос в другом. В составе ПФЛ, если мне не изменяет память, сейчас около 40 клубов, то есть это минимум по 20 человек, это 800 профессиональных футболистов, у которых есть контракты. То есть нам нужно просто определить правила игры.

Мы проводим чемпионат только по согласованию высшей власти в стране, потому что мы получаем на это разрешение, и нам нужно знать, по каким правилам мы его проводим, чтобы у нас не было таких ситуаций.

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Потому что, например, в субботу у нас ближайшая игра чемпионата, к нам поедет команда соперника из "Чернигова", и, простите, если на вокзале всю их команду соберут и упакуют, повезут в ТЦК, или, например, завтра поедем на выезд, нас снимут где-нибудь с поезда – а это вполне возможно. Что будет завтра? Что будет с командами Второй, Первой лиги?

В Украине сейчас бронирование у 5 команд Высшей лиги, даже не вся УПЛ. Что делать дальше? Это идет срыв чемпионата, я уже не говорю о каких-то спортивных результатах. То есть клуб просто попросил помощи ПФЛ, УАФ, чтобы они рассказали, как они это видят.

Может быть, вы не знаете, вчера была официальная реакция УАФ. По-моему, это просто позор, потому что это просто отписка. В двух словах это можно обозначить так, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, что хотите, то и делайте, это не наша проблема.

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Нам нужно гарантировать проведение соревнований. У нас профессиональные клубы, я уже не говорю о том, что мы платим достаточно серьезные денежные взносы. Мы хотим, чтобы этот прецедент был решен не только в отношении нашего клуба и нашего игрока, но и всего украинского футбола, потому что завтра этот прецедент повторится, я в этом уверен", – сказал Цыткин.

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УАФ ФК Хуст
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Источник:
Суспільне Ужгород
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
09.05.2024 в 20:09
Бронирование покупается..Высшая власть , как раз уточняет тарифы... Так что всё это не позор УАФ. Это позор власти , в целом.
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Комментарии 4
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
09.05.2024 в 20:09
Бронирование покупается..Высшая власть , как раз уточняет тарифы... Так что всё это не позор УАФ. Это позор власти , в целом.
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0
2
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
09.05.2024 в 20:01
Або проводиться чемпіонат й мають бути якісь умови проведення однакові для всіх, незалежно це Динамо чи Хуст. Або у нас війна, футболісти нічим не кращі, всіх мобілізуємо згідно законів
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Американец 2000
09.05.2024 в 19:49
Это позор ((((( Все команды всех лиг должны объединиться и либо бойкотировать чемпионат , если такое положение , либо давайте идти все на фронт (((( И легионеров возьмём ((((( Шева в этом вопросе тупой и не помощник (((((
sticker
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.05.2024 в 20:06
Стопіцот ! Не дадуть броні нашим "кудєснікам" м'яча - прорив фронту і зупинка майбутніх жнив ! Потяги взагалі не тронуться з місця !
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