Главный тренер Хуста: Реакция УАФ на ситуацию с Сирашем - это просто позор

Главный тренер "Хуста" Владимир Цыткин прокомментировал реакцию УАФ на ситуацию с игроком команды Николаем Сирашем, которого доставили в военкомат.

"Дело не в том, что мы хотим бронирования для отдельного футболиста или отдельных футболистов одного клуба. Здесь вопрос в другом. В составе ПФЛ, если мне не изменяет память, сейчас около 40 клубов, то есть это минимум по 20 человек, это 800 профессиональных футболистов, у которых есть контракты. То есть нам нужно просто определить правила игры. Мы проводим чемпионат только по согласованию высшей власти в стране, потому что мы получаем на это разрешение, и нам нужно знать, по каким правилам мы его проводим, чтобы у нас не было таких ситуаций.

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Потому что, например, в субботу у нас ближайшая игра чемпионата, к нам поедет команда соперника из "Чернигова", и, простите, если на вокзале всю их команду соберут и упакуют, повезут в ТЦК, или, например, завтра поедем на выезд, нас снимут где-нибудь с поезда – а это вполне возможно. Что будет завтра? Что будет с командами Второй, Первой лиги? В Украине сейчас бронирование у 5 команд Высшей лиги, даже не вся УПЛ. Что делать дальше? Это идет срыв чемпионата, я уже не говорю о каких-то спортивных результатах. То есть клуб просто попросил помощи ПФЛ, УАФ, чтобы они рассказали, как они это видят. Может быть, вы не знаете, вчера была официальная реакция УАФ. По-моему, это просто позор, потому что это просто отписка. В двух словах это можно обозначить так, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, что хотите, то и делайте, это не наша проблема.

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