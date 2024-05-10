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Ингулец - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Ингулец - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

В первом круге подопечные Чижевского сенсационно обыграли вторую команду чемпионской группы. Однако сегодня гостям будет очень непросто, ведь петровцы удерживают четырехматчевую победную серию. "Ингулец" всего на три очка отстает от лидера, поэтому мотивации им точно не хватит.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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