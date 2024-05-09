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Худобяк: Нынешние Карпаты на 80% – это новый клуб. От старых остались только болельщики и герб

Первая лига
Обновлено

Легенда Карпат - о новом клубе

Худобяк: Нынешние Карпаты на 80% – это новый клуб. От старых остались только болельщики и герб

фото из соцсетей

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Легенда "Карпат" Игорь Худобяк поделился мнением о нынешней команде, которая под руководством Мирона Маркевича в Первой лиге.

— Как вам нынешние львовские "Карпаты"? Следите за их игрой?

— Да, с тех пор, когда "Карпаты" возродились, то постоянно слежу за их игрой, когда есть возможность — смотрю. Очень хорошо, что команда идет на первом месте и в следующем сезоне будет играть в Премьер-лиге. Также по игре: думаю, что можно играть лучше, но главное это результат. Думаю, летом "Карпаты" усилятся и будут показывать лучшую игру.

— Недавно была информация, что УЕФА признал новые "Карпаты" правопреемником старых. Вы считаете этот клуб, который сейчас играет в первой лиге, новым?

— Думаю, что клуб новый, потому что есть новая база, новый президент, остались только болельщики и герб. Считаю, что на 80% это новый клуб.

— Если вам предложат работу в "Карпатах", пойдете?

— Не знаю, трудно сказать сейчас. Думаю, что да, но надо быть к этому готовым. Нельзя сразу бежать, когда тебе предлагают работать в таком клубе, как "Карпаты". Надо быть готовым к той работе, которую предложат.

— Сможет ли Мирон Богданович Маркевич сделать из "Карпат" клуб, который будет бороться за ведущие места в УПЛ?

— Думаю, что сможет. Все для этого есть, насколько мне известно, потому что общаюсь с ребятами и людьми, которые близки к клубу. Думаю, что все возможности у клуба для этого есть.

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Игорь Худобяк Карпаты (Львов)
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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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