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Худобяк: Нынешние Карпаты на 80% – это новый клуб. От старых остались только болельщики и герб
Легенда Карпат - о новом клубе
фото из соцсетей
Легенда "
— Как вам нынешние львовские "Карпаты"? Следите за их игрой?
— Да, с тех пор, когда "Карпаты" возродились, то постоянно слежу за их игрой, когда есть возможность — смотрю. Очень хорошо, что команда идет на первом месте и в следующем сезоне будет играть в Премьер-лиге. Также по игре: думаю, что можно играть лучше, но главное это результат. Думаю, летом "Карпаты" усилятся и будут показывать лучшую игру.
— Недавно была информация, что УЕФА признал новые "Карпаты" правопреемником старых. Вы считаете этот клуб, который сейчас играет в первой лиге, новым?
— Думаю, что клуб новый, потому что есть новая база, новый президент, остались только болельщики и герб. Считаю, что на 80% это новый клуб.
— Если вам предложат работу в "Карпатах", пойдете?
— Не знаю, трудно сказать сейчас. Думаю, что да, но надо быть к этому готовым. Нельзя сразу бежать, когда тебе предлагают работать в таком клубе, как "Карпаты". Надо быть готовым к той работе, которую предложат.
— Сможет ли Мирон Богданович Маркевич сделать из "Карпат" клуб, который будет бороться за ведущие места в УПЛ?
— Думаю, что сможет. Все для этого есть, насколько мне известно, потому что общаюсь с ребятами и людьми, которые близки к клубу. Думаю, что все возможности у клуба для этого есть.
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