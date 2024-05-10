Испытание лидером для Мариуполя. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют пять матчей восьмого тура второй части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Борисполе, Полтаве, Хусте, Ужгороде и Хмельницком.

Группа "Чемпионская"

"Мариуполь" - "Карпаты"

11.05.2024. "Колос". Борисполь

"Мариуполь" проваливает весеннюю часть сезона. Приазовцы еще ни разу не выиграли и опустились на седьмое место в группе. Реальных шансов на топ-4 у подопечных Красноперова не осталось, поэтому за счет заключительных туров они могут планомерно готовиться к следующему сезону. Эффективности в атаке "Мариуполю" не хватает и над этим стоит еще много работать. "Карпаты" в прошлом туре ничьей в Сумах усложнили себе жизнь, ведь теперь опережают "Ингулец" всего на три очка. "Карпаты" сыграли один из самых ярких поединков сезона. Предпосылки для реальной опасности были, однако атак, в которых нападавшие обязаны были забивать, не хватало. Таким образом, завершилась голевая гостевая клубная рекордная серия львовян в Первой лиге, которая длилась 16 игр – 23 гола. Фавориты этого противостояния должны все же подтвердить свой статус.

"Полтава" - "Кудровка-Нива"

11.05.2024. 14:00. "Молодежный". Полтава

Обе команды в прошлом туре проиграли. У "Кудровки-Нивы" не было шансов против "Ингульца", а вот полтавчане в конкурентном матче уступили "Эпицентру". У этих команд есть шансы побороться за пятое место, но на плей-офф у них шансов почти нет. "Кудровка-Нива" может одержать 10-ю победу или в 10-й раз сыграть вничью в Первой лиге. В этом противостоянии сложно выделить фаворита, ведь будут встречаться достойные соперники. Полтавчанам из-за дисквалификации не сможет помочь Дмитрий Плахтырь, а у подопечных Локтионова дисквалифицированных нет.

Группа "Выбывание"

"Хуст" - "Чернигов"

11.05.2024. 12 часов. "Карпаты". Хуст

"Хуст" продолжает удивлять во второй части сезона – пять побед и всего одно поражение. Кстати, на неделе хустянам засчитали техническую победу над Металлургом", поэтому подопечные Цыткина набрали 18 из 21 возможных очков. Это впечатляющий показатель для команды, которая в 2023 году практически разваливалась на глазах. В прошлом туре хустяне благодаря дублю Приходько переиграли "Горняк " и могут с оптимизмом смотреть в будущее. "Чернигов" сыграл свой худший матч в 2024 году - 1:5 от "Буковины". Подопечные Черного сами себе создавали проблемы и заслуженно проиграли. Сиверяне уже сейчас могут готовиться к тому, что в следующем сезоне будут играть во второй лиге. Теоретические шансы сохранить прописку в первой лиге еще остались, но должно произойти чудо.

"Металлист" - "Горняк-Спорт"

11.05.2024. 12:30. "Авангард". Ужгород

Харьковчане с шикарным голом из углового 16-летнего Кирилла Дигтяря разгромили "Металлург" и закрепились на четвертом месте. Заметно что с каждой игрой "Металлист" прогрессирует, но над конструктивом в заключительной трети поля стоит еще поработать. Молодежь харьковчан набирает необходимый опыт и это им помогает проявлять себя. Безвыигрышная серия "Горняка-Спорта" в чемпионате длится 10 игр: 4 ничьих и 6 поражений. Чтобы избежать зоны прямого вылета подопечные Куценко в последних турах не имеют права терять очки. Это очень сложная задача для нестабильной команды. Напомним, что игра первого круга завершилась нулевой ничьей.

"Подолье" - "Диназ"

11.05.2024. 13:30. "Подолье". Хмельницкий

"Подолье" после ничьей в Кременчуге потеряло лидерство и на два очка отстает теперь от "Буковины". Подопечные Костышина в 2024 году еще не проигрывали, и это не может не радовать их болельщиков. В прошлом туре хмельницкий коллектив сыграл не слишком уверенно в атаке и на победу точно не наиграл. Беспроигрышная серия "Подолья" в чемпионате длится 8 игр: 4 победы и 4 ничьи. Вышгородцы неделю назад одержали свою третью подряд победу и занимают пятое место. Подопечные Головка научились выжимать максимум из минимума. Прогресс в игре команде очевиден, поэтому есть все шансы на то, что Диназ сохранит прописку в Первой лиге. Игра первого круга завершилась вничью.