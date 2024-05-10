Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктория - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
Матч восьмой и четвертой команд группы. В случае победы подопечные Нагорняка гарантируют себе право сыграть в плей-офф за выход в УПЛ. Однако достичь максимального результата будет непросто, ведь "Виктория" два тура не проигрывает. Ничья с "Карпатами" должна была добавить подопечным Бессмертной уверенности в собственных силах.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая
- Тухель и Терзич допустили одинаковые ошибки. Реал наказал, ПСЖ – нет. Обзор ответных матчей ½ ЛЧ
- Лига Европы. Байер - Рома 2:2 (общий счет - 4:2). Девяносто семь, сорок девять и три
- ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн