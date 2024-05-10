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Виктория - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Виктория - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

Матч восьмой и четвертой команд группы. В случае победы подопечные Нагорняка гарантируют себе право сыграть в плей-офф за выход в УПЛ. Однако достичь максимального результата будет непросто, ведь "Виктория" два тура не проигрывает. Ничья с "Карпатами" должна была добавить подопечным Бессмертной уверенности в собственных силах.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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