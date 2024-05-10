Виктория - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Матч восьмой и четвертой команд группы. В случае победы подопечные Нагорняка гарантируют себе право сыграть в плей-офф за выход в УПЛ. Однако достичь максимального результата будет непросто, ведь "Виктория" два тура не проигрывает. Ничья с "Карпатами" должна была добавить подопечным Бессмертной уверенности в собственных силах.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.