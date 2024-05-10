Левый берег - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние ожидает болельщиков на "Арене Левый берег". "Левый берег" после гостевой победы над "Агробизнесом" остался на третьем месте в группе. "Прикарпатье" уже поднялось на пятое место и в случае положительного результата сможет закрепиться в топ-5.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.