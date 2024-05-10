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Левый берег - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Левый берег - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий берег
Интересное противостояние ожидает болельщиков на "Арене Левый берег". "Левый берег" после гостевой победы над "Агробизнесом" остался на третьем месте в группе. "Прикарпатье" уже поднялось на пятое место и в случае положительного результата сможет закрепиться в топ-5.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.
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