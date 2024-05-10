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Первая лига. Виктория – Эпицентр 1:1. По голу в каждом из таймов

Первая лига

Стартовая игра тура

Первая лига. Виктория – Эпицентр 1:1. По голу в каждом из таймов

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч восьмой и четвертой команды группы. "Виктория" после домашней ничьей с "Карпатами" поднялась на восьмое место. Подопечные Анатолия Бессмертного не проигрывают два тура подряд. "Эпицентр" в прошлом туре одержал домашнюю победу над "Полтавой".

Хозяева с первых минут больше контролировали мяч, но не могли довести свои атаки до логического завершения. Казалось, что первый тайм завершится без голов, но на 37-й минуте подопечные Бессмертного смогли добиться своего. После передачи Ныча решился на удар из-за пределов штрафной Лебеденко и мяч от штанги залетел в ближний угол. Это был единственный гол до перерыва.

В начале второго тайма Кравчук мощным ударом в верхний угол сравнял счет – 1:1. Много борьбы было во второй половине встречи, но конструктива не хватало. Вырвать победу никто из соперников не смог. Таким образом, игра завершилась вничью.

Группа "Чемпионская". Восьмой тур

"Виктория" - "Эпицентр" 1:1

Голы: Лебеденко (37) - Кравчук (50)

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Покотилюк, Байдал, Шарай, Чеглов, Ныч

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Мороз, Алибеков, В. Кристин, Климец, Полюлях, Липовуз, Миронюк, Стень, Бендера, Кравчук

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